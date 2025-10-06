Bath & Body Works plonge après que JPMorgan a abaissé sa note à "neutre" et réduit ses prévisions de ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 octobre - ** Les actions de la société de produits de beauté et de soins Bath & Body Works BBWI.N sont en baisse de ~2% à 25,45 $ en pré-commercialisation
** La société de courtage JPMorgan a abaissé sa note de "surpondération" à "neutre", citant la faiblesse persistante dans des catégories telles que les soins du corps et les parfums d'intérieur
** L'analyse montre que la croissance des ventes de BBWI, plus lente que prévu, et les marges de l'ordre de 10 % sont inférieures d'environ 1 500 points de base à sa performance prépandémique de croissance à un chiffre et de marges d'environ 20 % ** Onze des 15 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "supérieure" et quatre comme "conservée"; leur estimation médiane est de 38,50 $ - LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de près de 33 % depuis le début de l'année
