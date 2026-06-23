Bath & Body Works en forte hausse après son partenariat avec Ulta Beauty

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23 juin - ** L'action de la marque de soins personnels Bath & Body Works BBWI.N a bondi d'environ 5 % pour atteindre 20,57 dollars, suite à la conclusion d'un partenariat stratégique avec le distributeur de produits de beauté Ulta Beauty

ULTA.O

** BBWI proposera une sélection de produits de soins pour le corps et de parfums d’intérieur dans plus de 600 magasins Ulta Beauty à travers le pays ainsi que sur Ulta.com, à compter du 12 juillet 2026

** L'action Ulta Beauty a reculé d'environ 1 % à 460,38 dollars en séance régulière

** En tenant compte des fluctuations de fin de séance, l’action BBWI a progressé d’environ 3 % et celle d’ULTA a reculé d’environ 24 % depuis le début de l’année