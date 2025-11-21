Bath & Body Works en baisse, Morgan Stanley rétrograde, les courtiers réduisent les prévisions de ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions de Bath & Body Works

BBWI.N chutent de 2 % à 15,34 $ après que Morgan Stanley ait abaissé la note de l'entreprise de produits de beauté et de soins de la peau, et qu'au moins cinq autres sociétés de courtage aient abaissé leurs prévisions

** MS passe de "overweight" à "equal-weight"; J.P.Morgan, Barclays, Citigroup, Wellsfargo BofA parmi ceux qui ont réduit les PTS sur BBWI après des prévisions décevantes jeudi

** L'action devrait ouvrir à son plus bas niveau depuis plus de cinq ans si les baisses se maintiennent

** Les résultats du 3ème trimestre, les prévisions et les informations sur les résultats du 3ème trimestre ont été publiés

** Les résultats du 3ème trimestre, les prévisions et le nouveau plan stratégique renforcent les craintes que la capacité de BBWI à délivrer une croissance constante à un chiffre et une expansion des marges ne soit pas seulement retardée, mais qu'elle soit structurellement irréalisable, ajoute la maison de courtage

** Sur 15 analystes, six considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", neuf la considèrent comme un "maintien"

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 59,2 % depuis le début de l'année