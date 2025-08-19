Bath & Body Works chute après que TD Cowen a réduit ses prévisions de ventes en raison de la faiblesse des ventes et de l'impact des droits de douane

19 août - ** Les actions du distributeur de produits de soins personnels Bath & Body Works BBWI.N ont baissé d'environ 1 % à 29,78 $ dans les échanges de l'après-midi

** La maison de courtage TD Cowen réduit les prévisions à 38 $ contre 48 $

*la société de courtage TD Cowen réduit ses prévisions à 38 $ au lieu de 48 $ * Même si les résultats du T2 sont meilleurs que prévu, BBWI pourrait maintenir ses prévisions annuelles inchangées en raison de l'incertitude des consommateurs et des pressions tarifaires

** Nous reconnaissons que BBWI doit faire face à la normalisation des promotions et à l'augmentation des coûts de la chaîne d'approvisionnement, ce qui devrait peser sur les marges", indique la maison de courtage

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 23 % depuis le début de l'année