Bath & Body Works chute après avoir manqué son estimation de bénéfice trimestriel
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 18:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions du distributeur de produits de beauté et de soins de la peau Bath & Body Works BBWI.N en baisse de 9,77% à 28,46 ** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 0,37 $ pour le deuxième trimestre, manquant lesestimations des analystes de 0,38 $, affecté par l'impact des tarifs douaniers imposés par le gouvernement américain et d'autres pays ** BBWI s'attend à ce que le BPA du trimestre en cours se situe entre 0,37 $ et 0,45 $, ce qui est inférieur aux attentes du marché (0,49 $), selon les données compilées par LSEG ** La société réduit également ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires net pour l'exercice 25 à 1,5 % à 2,7 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 1 % à 3 %

** A la dernière clôture, l'action BBWI a baissé de 25,18% depuis le début de l'année

