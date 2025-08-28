Bath & Body Works affiche un bénéfice trimestriel insuffisant en raison de la hausse des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bath & Body Works BBWI.N a manqué les estimations de Wall Street pour son bénéfice du deuxième trimestre jeudi, pénalisé par des coûts plus élevés à un moment où le distributeur est confronté à l'incertitude des dépenses discrétionnaires des consommateurs.

Les actions du distributeur de produits de beauté et de soins de la peau ont chuté de 6 % dans les échanges avant bourse.

La société, qui vend des offres à prix élevé telles que des parfums et des bougies parfumées, est confrontée à la pression des clients qui réduisent leurs dépenses dans un contexte d'inflation et de retombées de la politique commerciale de l'administration Trump.

Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté en juin et en juillet, mais la croissance au troisième trimestre de cette année devrait être limitée par le ralentissement du marché du travail et la hausse des prix des biens.

La société a intensifié ses efforts de marketing et de promotion pour positionner ses produits comme des produits de luxe abordables et des cadeaux idéaux, notamment en lançant une ligne de produits sur le thème des méchants de Disney, destinée aux ventes de la saison d'Halloween, et des bougies parfumées en céramique.

Pour le deuxième trimestre, la société a enregistré 483 millions de dollars de frais généraux, administratifs et d'exploitation des magasins, soit une hausse de 9 % pour le trimestre.

Bath & Body Works est toutefois largement à l'abri des droits de douane, étant donné qu'elle s'approvisionne localement pour la majorité de ses marchandises, contrairement à bon nombre de ses concurrents.

Néanmoins, l'exposition de Bath & Body Works à la Chine représente environ 10 % de son approvisionnement, tandis que le Canada et le Mexique représentent environ 7 % combinés, répartis de manière presque égale, à partir de février.

L'entreprise a également réduit sa fourchette de prévision du bénéfice annuel ajusté par action de 3,25 à 3,60 dollars à 3,35 à 3,60 dollars, afin de tenir compte des tarifs douaniers actuels.

Bath & Body Works a affiché un bénéfice ajusté de 37 cents par action pour le trimestre clos le 2 août, contre une estimation moyenne de 38 cents par action pour les analystes, selon les données compilées par LSEG. Son chiffre d'affaires trimestriel de 1,55 milliard de dollars est conforme aux estimations.