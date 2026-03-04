 Aller au contenu principal
Bath & Body prévoit un recul des ventes annuelles plus marqué que prévu
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 15:06

Le distributeur de produits de beauté et de soins a réalisé une bonne fin d'année mais s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice.

Au titre de son quatrième trimestre fiscal, la société américaine a fait état mercredi d'un bénéfice net ajusté de 2,05 USD par action diluée contre 2,09 USD un an plus tôt. Ce résultat ressort toutefois au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur 1,78 USD.

Le chiffre d'affaires de Bath & Body s'établit sur la période à 2,72 MdsUSD, supérieur au consensus qui tablait sur 2,62 USD.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, la firme prévoit un recul de son chiffre d'affaires net compris entre 4,5% et 2,5% alors que les analystes anticipaient un recul de 1,9 %. Elle cible un bénéfice ajusté compris entre 2,40 $ et 2,65 USD par action diluée, contre un consensus de 2,60 USD.

