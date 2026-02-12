BAT signale la possibilité de suppressions d'emplois dans le cadre du plan AI, alors que les sachets de nicotine Velo augmentent les bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le programme de productivité risque d'entraîner des licenciements

Velo gagne des parts de marché sur Zyn et On! aux États-Unis

Le chiffre d'affaires des nouveaux produits connaît une croissance à deux chiffres au second semestre

La vape Vuse de BAT est mieux acceptée malgré les difficultés du marché

(Ajoute des détails sur l'effort de productivité dans les paragraphes 1-3, le commentaire du directeur général dans les paragraphes 5, 9-10, les actions dans le paragraphe 6) par Emma Rumney et Shashwat Awasthi

British American Tobacco BATS.L a annoncé jeudi un nouveau programme de productivité basé sur l'intelligence artificielle qui devrait entraîner des suppressions d'emplois, tout en faisant état d'un bénéfice annuel en hausse grâce à l'augmentation de la part de marché de son sachet de nicotine Velo aux États-Unis et à la reprise des ventes de produits plus récents.

Le directeur financier par intérim, Javed Iqbal, a déclaré que le programme verrait BAT, qui vend des cigarettes, du tabac et d'autres produits à base de nicotine, simplifier et automatiser en utilisant des outils d'analyse de données et d'intelligence artificielle, ajoutant que cela affecterait les niveaux de personnel.

Cela "aura un impact sur la taille de l'organisation", a-t-il déclaré lors d'un appel téléphonique, ajoutant qu'il était trop tôt pour dire quelle proportion de la main-d'œuvre serait affectée.

L'effort de productivité intervient alors que Velo gagne des parts de marché face à Zyn de Philip Morris PM.N et On! d'Altria MO.N sur le marché clé des États-Unis, grâce à des caractéristiques distinctives telles que des teneurs en nicotine plus élevées et des prix plus bas.

"Nous sommes extrêmement encouragés par les performances de Velo aux États-Unis", a déclaré le directeur général Tadeu Marroco lors de la conférence téléphonique. "Il y a encore beaucoup d'opportunités pour Velo de continuer à croître."

Les actions BAT, qui ont fait un bond de 46 % l'année dernière, ont peu changé dans les échanges du matin, après avoir glissé de 2 % auparavant.

VELO ET VUSE, CLÉS DE LA CROISSANCE

Velo détient désormais la deuxième plus grande part de marché aux États-Unis, derrière Zyn de Philip Morris, et a aidé BAT à annoncer une croissance à deux chiffres des ventes de nouveaux produits au cours du second semestre et une augmentation de 5,5 % des revenus aux États-Unis en 2025.

Ce produit fait partie d'une série de nouveaux produits comprenant la vape Vuse et le tabac chauffé, dans lesquels BAT investit massivement pour stimuler la croissance, bien que certains analystes avertissent que cela pourrait peser sur les marges.

Le directeur général Marroco a déclaré que les efforts des régulateurs pour réprimer un marché en plein essor pour les vapes non réglementées avaient aidé les ventes de l'appareil homologué de BAT et pourraient réduire la pression sur les ventes de cigarettes.

Cependant, il faudra du temps pour que les efforts des régulateurs aient un impact sur le marché "très ancré", et BAT s'attend à une performance stable dans son activité de vapotage aux États-Unis en 2026, a-t-il déclaré.

BAT a réitéré son objectif d'atteindre la partie inférieure de ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires à moyen terme de 3 % à 5 % et de croissance du bénéfice d'exploitation ajusté de 4 % à 6 % en 2026.

(1 $ = 0,7344 livres)