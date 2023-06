Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT: série de nominations au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 12:55









(CercleFinance.com) - Suite à la nomination de Tadeu Marroco au poste de directeur général le 15 mai 2023, BAT annonce des changements au sein de son conseil d'administration.



Ainsi, Johan Vandermeulen sera nommé au nouveau poste de Chief Operating Officer relevant du Chief Executive, à compter du 1er juillet 2023.



Par ailleurs, Kingsley Wheaton sera nommé au nouveau poste de Chief Strategy & Growth Officer relevant du Chief Executive, à compter du 1er septembre 2023.



Luciano Comin est nommé au nouveau poste de directeur marketing, Combustibles et nouvelles catégories à compter du 1er juillet 2023; Paul McCrory est promu au conseil d'administration au nouveau poste de directeur Corporate & Regulatory Affairs à compter du 1er septembre 2023.



James Barrett est promu au conseil d'administration au nouveau poste de directeur du développement commercial à compter du 1er septembre 2023.



BAT précise que Hae In Kim quittera le Directoire à compter du 30 juin 2023 pour occuper le poste de Strategic Talent Director, rattaché au Chief Executive.





