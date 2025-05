BAT: s'engage contre l'accès des mineurs au tabac information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, BAT annonce son soutien à des réglementations visant à empêcher l'accès des mineurs aux produits du tabac et de la nicotine.



L'entreprise préconise l'interdiction de vente aux mineurs, la vérification de l'âge, des arômes ciblant les adultes uniquement et des sanctions efficaces.



Elle souligne les bénéfices observés dans des pays comme la Suède, où les produits sans combustion ont contribué à une baisse de la prévalence tabagique.



BAT ambitionne de devenir une entreprise majoritairement sans combustion d'ici 2035, et appelle à une collaboration mondiale pour accélérer la transition vers un monde sans fumée.





Valeurs associées BRIT AMER TOBACC 3 330,500 GBX LSE +0,77%