BAT prévoit une croissance rapide des alternatives au tabac au cours de la prochaine décennie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des prévisions de volume du secteur aux points 2 et 7; des projets concernant les cigarettes et l'IA aux points 7 et 8)

par Emma Rumney

British American Tobacco

BATS.L a déclaré mardi qu’il prévoyait une croissance annuelle de son chiffre d’affaires lié à la vente de produits de substitution au tabac d'un pourcentage à deux chiffres proche de 15 % jusqu’en 2030, tirée par les sachets de nicotine.

* Le deuxième fabricant mondial de tabac en termes de capitalisation boursière a organisé mardi une journée dédiée aux investisseurs, au cours de laquelle il a présenté sa stratégie de croissance jusqu'à la fin de la décennie

* BAT a indiqué s'attendre à ce que le chiffre d'affaires de son secteur nicotinique progresse de 4 % entre 2025 et 2030, grâce aux alternatives au tabac. Le chiffre d'affaires du secteur des sachets de nicotine devrait tripler, et ces produits constitueront le principal moteur de croissance de BAT, a-t-il prédit

* L’entreprise avait déjà prévu une croissance de son chiffre d’affaires liée aux alternatives au tabac d'un pourcentage à deux chiffres proche de 15 % pour 2026 et s’attend désormais à ce que cette tendance se poursuive dans les années à venir

* Ses ambitions grandissantes reflètent l’optimisme croissant quant au potentiel des sachets de nicotine et à la croissance rapide de la marque de sachets de BAT, Velo, après des années de difficultés avec ses marques de cigarettes électroniques et de tabac chauffé

* Elle s’attend également à ce que la « marge sur coûts variables » des produits de substitution au tabac — un indicateur de leur rentabilité — atteigne au moins 30 % d’ici 2030, contre 13,3 % en juin 2026.

* BAT, qui fabrique des marques de cigarettes telles que Dunhill et Lucky Strike, s’efforce d’accroître ses revenus issus d’autres produits à base de nicotine face au recul à long terme du tabagisme sur certains marchés clés

* Dans le secteur des cigarettes, BAT concentrera ses investissements sur 20 marchés qui génèrent 80 % du chiffre d’affaires du secteur, ont déclaré des dirigeants. L’entreprise prévoit une baisse de 2,5 % des volumes mondiaux de l’industrie du tabac entre 2025 et 2030

* BAT s’efforce également d’intégrer l’intelligence artificielle dans des domaines tels que le développement de produits, le marketing et la fabrication, ont-ils ajouté.

* La société a également indiqué qu’elle restait en bonne voie pour atteindre la fourchette basse de ses prévisions, à savoir une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 3 % et 5 % et une croissance de 4 % à 6 % de son résultat d’exploitation ajusté pour son exercice 2026