BAT: poursuit sa stratégie d'investissement via un 2e fonds information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 12:42









(CercleFinance.com) - BAT annonce le lancement de son deuxième fonds par le biais de son bras de capital-risque, Btomorrow Ventures (BTV).



Le Fonds II, avec un engagement de 200 millions de livres sterling, poursuivra la stratégie mondiale d'investissement de BTV dans le domaine du bien-être et de la stimulation.



Il explorera également des entreprises susceptibles d'accélérer la transformation de BAT, en ajoutant à ses capacités de pointe dans les domaines du numérique, des nouvelles sciences et technologies, ainsi que de la durabilité.







