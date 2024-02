BAT plombé par les Etats-Unis mais dopé en Bourse par la possible vente d'actions de l'indien ITC

( AFP / ISABEL INFANTES )

Le géant du tabac British American Tobacco (BAT) a annoncé jeudi une lourde perte 2023, plombé par une charge massive, déjà annoncée, sur certaines cigarettes américaines, mais son titre bondissait de plus de 7% grâce à la possible vente d'actions dans l'indien ITC.

BAT dit subir aux Etats-Unis "des pressions macroéconomiques" qui affectent le secteur des cigarettes, mais aussi "la croissance des produits de vapotage illicites à usage unique et l'incertitude entourant une éventuelle interdiction du menthol" dans le pays, a déclaré son directeur général Tadeu Marroco dans un communiqué.

Le groupe a comptabilisé à ce titre l'an dernier une charge de dépréciation de 27,3 milliards de livres (32 milliards d'euros), davantage que la somme de 25 milliards annoncée en décembre, qui concerne surtout ses marques Newport, Camel, Natural American Spirit et Pall Mall.

Conséquence: il a publié jeudi une perte nette annuelle pour 2023 de 14,4 milliards de livres, contre un bénéfice de 6,7 milliards un an plus tôt.

Mais le titre de BAT bondissait de 7,76% à 2.499 pence jeudi peu avant 10H30 GMT à la Bourse de Londres, dopé par "le projet de vente de tout ou partie de la participation" de près de 30% de BAT dans l'indien ITC, a expliqué à l'AFP Richard Hunter, analyste d'Interactive Investors.

"Nous reconnaissons que nous détenons une participation importante qui nous offre la possibilité de libérer et de réaffecter une partie du capital", a indiqué à ce sujet le groupe dans son communiqué.

De plus, le marché s'attendait à cette perte, celle-ci "est le résultat d'une dépréciation et non d'un effondrement des ventes", les flux de trésorerie "restent solides" et le groupe a en outre annoncé une hausse de 2% de son dividende, complète Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

En outre, malgré une légère baisse du chiffre d'affaires (-1,3%), les recettes ont augmenté de 15,6% à 3,3 milliards de livres dans ses "nouvelles catégories" de produits (cigarettes électroniques, tabac chauffé ou produits à base de nicotine par voie orale), qui "ont atteint la rentabilité en 2023" plus tôt qu'initialement prévu.

"Le groupe a reconnu très tôt les changements de comportement des consommateurs et, bien entendu, il place de plus en plus d'espoirs dans sa gamme de produits +sans fumée+. Ces progrès ont donc plu au marché", selon Susannah Streeter chez Hargreaves Lansdown.

BAT espère que les produits non-combustibles représenteront 50% de son chiffres d'affaires d'ici 2035.

Pour autant, BAT dit s'attendre à ce que le volume de l'industrie mondiale du tabac diminue d'environ 3% cette année, principalement à cause des États-Unis et de l'Indonésie.