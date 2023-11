Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT: partenariat autour du cannabis avec Organigram information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 14:56









(CercleFinance.com) - La société BAT annonce qu'elle compte investir 74 millions de livres sterling entre les mois de janvier 2024 et janvier 2025 dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Organigram, l'un des principaux producteurs de cannabis sous licence au Canada, augmentant ainsi sa participation de 19% à 45% dans la société.



Selon BAT, cet investissement permettra de renforcer la collaboration en R&D entre les deux entités, avec une ambition clairement affichée : développer la prochaine génération de produits de cannabis non combustibles.



La majeure partie de l'investissement évoqué sera allouée à Organigram pour établir un fonds d'investissement stratégique destiné à être utilisé pour des opportunités émergentes dans le domaine du cannabis afin d'accélérer la croissance d'Organigram et de soutenir l'expansion géographique, technologique et des produits.



En attendant, BAT s'est dit 'impressionné par la gestion financière prudente de l'entreprise' et l'assure de son soutien, en particulier face aux conditions de marché difficiles.





Valeurs associées BRIT AMER TOBACC LSE -0.54%