BAT obtient l'approbation FDA des essais sur l'homme d'un vaccin anti-COVID

BANGALORE, 16 décembre (Reuters) - Un vaccin contre le COVID-19 à base de feuilles de tabac en cours de développement par British American Tobacco BATS.L a été approuvé pour des essais sur l'homme par l'agence américaine du médicament (FDA), a déclaré mercredi le fabricant des cigarettes Dunhill et Lucky Strike. L'inscription à l'étude devrait commencer sous peu et les résultats devraient être connus d'ici le milieu de l'an prochain, a déclaré le groupe. Le numéro deux mondial de la cigarette a annoncé en avril qu'il développait un vaccin contre le COVID-19 et qu'il serait en mesure de produire entre 1 et 3 millions de doses par semaine s'il avait l'appui des gouvernements et des fabricants tiers. L'approbation des essais de phase 1 intervient alors que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont commencé à administrer des doses du vaccin fabriqué par Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE . "Le passage aux essais sur l'homme de nos candidats vaccins contre le COVID-19 et contre la grippe saisonnière est une étape importante", a déclaré David O'Reilly, directeur de la recherche scientifique chez BAT. Le vaccin contre le COVID-19 est développé par Kentucky BioProcessing, une filiale biotechnologique de BAT. (Indranil Sarkar, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées BRIT AMER TOBACC LSE +0.11% PFIZER NYSE -1.33%