Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAT: Murray Kessler rejoint le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 10:33









(CercleFinance.com) - British American Tobacco (BAT) fait savoir que Murray S. Kessler rejoindra son conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif indépendant et membre des comités de nomination et de rémunération à compter du 6 novembre 2023.



Murray a auparavant occupé plusieurs postes de direction, notamment chez Perrigo, Lorillard Tobacco, Altria Group ou encore UST.



Avant de rejoindre UST, Murray a mené une carrière de douze ans chez Campbell Soup Company, où il a occupé le poste de vice-président des ventes et du marketing, directeur général de la division Swanson de Campbell Soup et d'autres postes de direction.





Valeurs associées BRIT AMER TOBACC LSE +1.10%