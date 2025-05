BAT: la filiale indienne prévoit de céder 2,3% de ITC information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 17:25









(CercleFinance.com) - British American Tobacco annonce que sa filiale Tobacco Manufacturers (India) Limited prévoit de céder environ 2,3 % du capital d'ITC Limited via un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.



L'opération vise à accroître la flexibilité financière du groupe afin de soutenir sa transformation, réduire son endettement et renforcer les retours aux actionnaires.



BAT précise que le produit de la vente contribuera à ramener le ratio d'endettement net ajusté/EBITDA ajusté dans la fourchette cible de 2 à 2,5 d'ici fin 2026, et permettra d'augmenter de 200 M£ le programme de rachat d'actions prévu en 2025, le portant à 1,1 Md£.



BAT restera actionnaire significatif d'ITC avec une participation d'environ 23,1 %. ' ITC est un partenaire stratégique dans une région à fort potentiel de croissance ', a déclaré Tadeu Marroco, directeur général de BAT.





Valeurs associées BRIT AMER TOBACC 3 329,500 GBX LSE -0,16%