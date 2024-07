BAT: bénéfice en hausse, craintes sur les vapoteuses illégales aux USA

( AFP / ISABEL INFANTES )

Le groupe de tabac britannique BAT a enregistré un bénéfice en hausse au premier semestre, malgré une baisse de son chiffre d'affaires, et s'inquiète de l'impact du commerce de vapoteuses illicites aux Etats-Unis sur ses ventes.

Le bénéfice net part du groupe a progressé de 13% à 4,5 milliards de livres au premier semestre, dopé par les résultats de coentreprises et sociétés associées et par une baisse des coûts financiers.

En revanche, le chiffre d'affaires a baissé de 8% à 12,3 milliards de livres à cause d'un effet de change négatif et de la vente d'activités en Russie et au Bélarus.

"Nous avons acquis 1,4 million de consommateurs supplémentaires pour nos marques sans combustion, qui représentent à présent 17,9% des recettes du groupe", commente le directeur général Tadeu Marroco.

Il ajoute que la performance semestrielle est conforme aux attentes du groupe et estime que le groupe est "sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs annuels".

Le groupe se félicite de l'autorisation donnée aux Etats-Unis par l'autorité du médicament (la FDA) à la commercialisation d'une vapoteuse et de produits de tabac oral.

Mais "le manque de lutte contre les vapoteuses illicites à usage unique aux Etats-Unis, en plus de la vente de nos activités en Russie et au Bélarus en 2023, font que les recettes de notre +nouvelle catégorie+ (produits hors combustion) seront inférieures à notre ambition de 5 milliards de livres en 2025", poursuit le dirigeant dans le communiqué.

Il anticipe toutefois une embellie au deuxième semestre, "grâce au lancement de nouveaux produits" notamment aux Etats-Unis.

"British American Tobacco (BAT) a maintenu ses prévisions mais a déçu avec l'annonce qu'il n'atteindrait probablement pas sa cible de 5 milliards de dollars de recettes de vapoteuses et gommes de tabac l'an prochain", a commenté Derren Nathan, analyste de Hargreaves Lansdown.

L'action prenait toutefois 2,91% à 2.651 pence vers 09H40 GMT.