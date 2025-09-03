Bastide, Samse, Stef...l'agenda société France du jour

(AOF) - Bastide

Le spécialiste de la prestation de santé à domicile signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

biomérieux

Le spécialiste du diagnostic in vitro présentera sur ses résultats du premier semestre.

Emova

Le premier réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Linedata

L'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Poxel

La société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Samse

Le spécialiste dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat dévoilera ses résultats du premier semestre.

Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée présentera ses résultats du premier semestre.

Voltalia

Le spécialiste des énergies renouvelables précisera ses résultats du premier semestre.