Bastide, Samse, Stef...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 03/09/2025 à 18:07

(AOF) - Bastide

Le spécialiste de la prestation de santé à domicile signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

biomérieux

Le spécialiste du diagnostic in vitro présentera sur ses résultats du premier semestre.

Emova

Le premier réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Linedata

L'éditeur de solutions globales et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Poxel

La société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Samse

Le spécialiste dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat dévoilera ses résultats du premier semestre.

Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée présentera ses résultats du premier semestre.

Voltalia

Le spécialiste des énergies renouvelables précisera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

BASTIDE LE CONFORT MED.
25,1000 EUR Euronext Paris +2,87%
BIOMERIEUX
117,9000 EUR Euronext Paris +1,81%
EMOVA GRP
0,6450 EUR Euronext Paris 0,00%
LINEDATA SERVICES
60,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
POXEL
0,3160 EUR Euronext Paris +3,61%
SAMSE
137,0000 EUR Euronext Paris -1,08%
STEF
129,8000 EUR Euronext Paris -0,15%
VOLTALIA
6,5600 EUR Euronext Paris -2,60%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

