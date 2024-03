BASTIDE : Résultats semestriels 2023-2024 : Croissance organique de +5,7%, EBITDA en hausse de +7,5%, résultat opérationnel courant en hausse dans un contexte inflationniste. Perspectives 2023-2024 confirmées

Caissargues, le 20 mars 2024

En M€ S1 2022-2023 S1 2023-2024 Var Chiffre d'affaires 249,7 265,0 +6,1 % EBITDA* 49,9 53,6 +7,5 % Marge d'EBITDA 20,0% 20,2% Résultat opérationnel courant 21,5 21,9 +2,1% Marge opérationnelle courante 8,6% 8,3% Résultat opérationnel 18,9 20,7 +9,5% Résultat financier -6,9 -11,9 Impôt sur le résultat -3,7 -5,1 Résultat net des activités poursuivies 8,3 3,6 -56,6% Résultat net des activités non poursuivies -5,7 -1,2 Résultat net 2,6 2,4 -7,7%

* EBITDA : résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions

Les comptes consolidés semestriels de l'exercice 2023-2024 - qui ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes - ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du Groupe Bastide le 18 mars 2024. La présentation des résultats semestriels sera consultable sur le site internet du Groupe à partir de 14h30 le 21 mars 2024 dans la rubrique « investisseurs ». Le rapport financier semestriel sera consultable sur le site www.bastide-groupe.fr avant le 31 mars 2024 et fera l'objet d'un communiqué de mise à disposition.

Chiffre d'affaires en hausse de +6,1%

L'activité est restée très dynamique sur le 1 er semestre 2023-2024 avec une croissance de +6,1% dont 5,7% de croissance organique [1] . Sur la période, le chiffre d'affaires s'élève à 265,0 M€.

Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) sont restées très dynamiques et affichent un chiffre d'affaires de 158,8 M€, soit une croissance de +12,2% dont +10,5% en organique. Ces activités stratégiques portent la croissance du Groupe et représentent désormais 60% du chiffre d'affaires total.

L'activité « Maintien à Domicile » ressort à 106,2 M€, en baisse de -0,6% en organique (-1,6% en données publiées). Alors que les ventes restent impactées par le contexte inflationniste, les activités locatives restent solides et affichent un chiffre d'affaires de 38,1 M€ en croissance de +4,5% sur le semestre.

Les activités à l'international représentent près de 18% du chiffre d'affaires sur le semestre.

Résultat opérationnel courant en hausse malgré le contexte inflationniste

Sur le semestre, dans un contexte inflationniste, l'évolution du mix produits/services, consécutive au choix stratégique du Groupe Bastide de développer ses activités à plus forte technicité, a permis d'améliorer significativement la marge brute du Groupe qui progresse de +110 points de base et atteint 67,2%.

L'EBITDA progresse de +7,5% à 53,6 M€, soit une marge élevée de 20,2% en hausse de +20 points de base, malgré un impact négatif des charges de personnel de -150 points de base s'expliquant à la fois par l'inflation salariale et par la croissance significative enregistrée dans les prestations de santé à domicile.

Le résultat opérationnel courant ressort à 21,9 M€, en hausse de +2,1 %. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 8,3% , en ligne avec le plan de marche du Groupe.

Le résultat opérationnel est en hausse de +9,5%, à 20,7 M€ . Les charges non courantes, divisées par deux par rapport au 1 er semestre 2022-2023, intègrent diverses charges exceptionnelles dont des frais de restructurations pour 0,4 M€.

Le résultat financier ressort à -11,9 M€ (vs -6,9 M€ au 1 er semestre 2022-2023), dont 1,1 M€ d'intérêts IFRS 16 sur obligations locatives, sous l'impact mécanique de la hausse conjoncturelle des taux. Le coût de la dette brute moyenne ressort ainsi à 6,2%.

Le résultat net des activités poursuivies ressort à 3,6 M€ après comptabilisation d'une charge d'impôt de -5,1 M€.

Les activités non poursuivies génèrent une perte nette de -1,2 M€ sur le semestre, liée à la finalisation de la cession de Livramedom.

Structure financière

Les flux de trésorerie d'exploitation ressortent à 34,3 M€, incluant un accroissement du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) d'environ 10 M€, dû en grande partie à des éléments non récurrents, dont l'arrêt du factoring en collectivités (6 M€) et un retard ponctuel, résolu en janvier, de créances (2 M€).

Les investissements opérationnels nets s'élèvent à 25,7 M€, soit 9,7% du chiffre d'affaires comparé à 10,1% sur le 1 er semestre 2022-2023. La maîtrise des investissements est d'autant plus remarquable qu'elle se fait dans un contexte de forte hausse de l'activité locative, plus intensive en capital. Ces investissements sont en effet composés à 90% d'achats ou de renouvellements de dispositifs médicaux, loués ensuite au client.

Le free cash-flow opérationnel (flux de trésorerie d'exploitation après flux de trésorerie liés aux investissements corporels et incorporels et après remboursement des dettes locatives/loyers) , ressort à -2,2 M€. Hors éléments non récurrents rattachés au BFR (arrêt du factoring et retards de créances), celui-ci ressort positif à +5,8 M€.

Sur le semestre, le Groupe a encaissé 12,7 M€ nets liés la gestion de son portefeuille d'activités, incluant le produit de cession de Distrimed en décembre 2023 et les décaissements liés aux acquisitions d'Oxigo et Occit'Perf, aux compléments de prix versés sur les acquisitions des années précédentes et au rachat de minoritaires.

L'endettement net, hors dettes locatives de 74,6 M€, ressort à 324,4 M€ au 31 décembre 2023 pour des capitaux propres de 83,4 M€. La trésorerie disponible s'élève à 35,8 M€. Le levier financier (dettes financières nettes 3 /EBITDA annualisé retraité 4 - hors impact d'IFRS 16) ressort à 3,43 ×, en baisse par rapport au levier calculé au 30 juin 2023.

Perspectives 2023-2024

Compte tenu des tendances observées sur ses marchés, le Groupe Bastide est confiant dans la poursuite de sa trajectoire de croissance et confirme ses objectifs d'un chiffre d'affaires annuel autour de 530 M€ à périmètre constant et d'une marge opérationnelle courante au moins égale à celle réalisée sur l'exercice 2022-2023, soit 8,4%.

Le désendettement est la priorité pour l'exercice 2023-2024. Parallèlement à l'amélioration attendue du free cash-flow opérationnel sur le second semestre, le Groupe Bastide entend accélérer son désendettement et continue l'étude de possibles cessions d'actifs qui ne répondraient plus à sa stratégie et permettraient d'extérioriser la création de valeur réalisée.

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2023-2024 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois et en retraitant 2022-2023 de la contribution des actifs cédés depuis moins de 12 mois

À propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

Indicateurs Alternatifs de Performance (réconciliation)

EBITDA (M€) S1 2022-2023 S1 2023-2024 Résultat opérationnel courant 21,5 21,9 - Dotations nettes aux amortissements et provisions 28,4 31,7 = EBITDA 49,9 53,6

Free cash-flow opérationnel (M€) S1 2022-2023 S1 2023-2024 Flux de trésorerie liés à l'activité opérationnelle 52,0 34,3 [2] - Flux de trésorerie liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -25,3 -25,7 - Remboursement des dettes locatives (IFRS 16) -9,1 -10,8 = Free cash-flow opérationnel 17,6 -2,2

[1] Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2023-2024 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois et en retraitant 2022-2023 de la contribution des actifs cédés depuis moins de 12 mois

[2] Dont -8 M€ d'éléments non récurrents (arrêts factoring et retard de paiement de créances)