BASTIDE : Résultats annuels 2023-2024 : Croissance solide du chiffre d'affaires, marge opérationnelle courante de 8,5%, supérieure à l'objectif / Amélioration de la profitabilité et priorité au désendettement en 2024-25

Caissargues, le 23 octobre 2024– Le Groupe Bastide, l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile, annonce ses résultats annuels de l'exercice 2023-2024, clos le 30 juin 2024. Les comptes annuels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 21 octobre 2024. Les comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes et le rapport financier annuel sera publié sur le site www.bastide-groupe.fr au plus tard le 31 octobre 2024.

En M€ 2022-2023 2023-2024 Var. Chiffre d'affaires 508,0 529,8 +4,3 % EBITDA 101,6 107,6 +5,9% Marge d'EBITDA 20,0% 20,3% Résultat opérationnel courant 42,8 44,9 +4,9% Marge opérationnelle courante 8,4% 8,5% Résultat opérationnel 36,7 38,9 +6,0% Résultat financier -13,9 -22,4 Impôt sur le résultat -6,0 -7,0 Résultat net des activités poursuivies 16,8 9,5 -43,5% Résultat net des activités non poursuivies -4,0 -8,3 Résultat net 12,8 1,2

Croissance organique de +7,4% sur l'exercice 2023-2024

Le chiffre d'affaires ressort à 529,8 M€ et enregistre une croissance organique [1] de +7,4% sur l'exercice 2023-2024, portée par une excellente performance des activités de prestations de santé à domicile et par une reprise de la croissance de l'activité « Maintien à Domicile ».

Avec un chiffre d'affaires de 328,9 M€, les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) représentent désormais 62% de l'activité du Groupe. La dynamique reste toujours très soutenue, particulièrement sur les segments du Respiratoire et du Diabète, sous l'effet des gains de parts de marché du Groupe Bastide et de la croissance structurelle du secteur. A périmètre constant la croissance s'élève ainsi à +13,1% en Assistance respiratoire et à +10,6% en Perfusion – Diabète - Stomathérapie.

Le chiffre d'affaires « Maintien à Domicile » enregistre une hausse de +1,4% (+1,6% à périmètre constant) à 200,8 M€ bénéficiant du développement continu des activités locatives sur les segments des collectivités et des magasins et d'un retour à la croissance des ventes d'équipements au dernier trimestre de l'exercice.

L'effet périmètre des acquisitions s'élève à 4,6 M€ sur la période. La part des activités à l'international représente 16,6% du chiffre d'affaires.

Marge opérationnelle courante de 8,5%, supérieure à l'objectif annuel annoncé

Dans un contexte inflationniste , la marge brute [2] s'améliore de +120 points de base sur l'exercice et atteint 66,9%, reflet de la stratégie du Groupe orientée sur le renforcement des activités à plus forte technicité.

L'EBITDA 2 enregistre une progression de +5,9%, plus forte que celle du chiffre d'affaires, et s'élève à 107,6 M€, soit une marge de 20,3%, en amélioration de +30 points de base .

Le résultat opérationnel courant 2 s'élève à 44,9 M€ sur l'exercice, en croissance de +5,0%. La marge opérationnelle courante de 8,5% ressort en hausse de 10 points de base et supérieure à l'objectif de 8,4% annoncé. Cette performance reflète une bonne gestion des charges externes (impact de +10 points de base sur la marge), du coût amorti des actifs (-20 points de base) et une hausse maitrisée des charges de personnel résultant de l'inflation salariale et du développement des activités de services de santé à domicile (impact de -100 points de base sur la marge).

Le résultat opérationnel s'élève à 38,9 M€, en hausse de +6,0%. Les charges non courantes ressortent à -6,0 M€, intégrant notamment des charges de restructuration et d'acquisition pour 1,2 M€ et des frais de litiges pour 2,2 M€.

Le résultat financier ressort à -22,4 M€ (vs -13,9 M€ en 2022-2023), dont 2,1 M€ d'intérêts IFRS 16 sur obligations locatives, sous l'impact mécanique de la hausse conjoncturelle des taux.

Le résultat net des activités poursuivies ressort à 9,5 M€ après comptabilisation d'une charge d'impôt de -7,0 M€.

Les activités non poursuivies génèrent une perte nette de -8,3 M€ sur l'exercice, liée principalement à cession en cours des activités en Suisse (4,5 M€ relatifs à la dépréciation du goodwill sans impact sur la trésorerie et 2,4 M€ de perte nette sur la période).

Le résultat net ressort ainsi à 1,2 M€ sur l'exercice.

Structure financière : free cash-flow opérationnel de près de 20 M€

Les flux de trésorerie d'exploitation ressortent à 92,7 M€ incorporant un besoin en fonds de roulement quasi stable. Ces flux couvrent largement les investissements opérationnels nets qui s'élèvent à 51,3 M€, soit 9,7% du chiffre d'affaires comparé à 10,4% sur l'exercice 2022-2023. La maîtrise des investissements est d'autant plus satisfaisante qu'elle se fait dans un contexte de forte hausse de l'activité locative, plus intensive en capital. Ces investissements sont en effet composés à 90% d'achats ou de renouvellements de dispositifs médicaux, loués ensuite au client.

Le free cash-flow opérationnel [3] (flux de trésorerie d'exploitation après flux de trésorerie liés aux investissements corporels et incorporels et après remboursement des dettes locatives/loyers) , ressort positif à 20,8 M€. Le 2 nd semestre marque une nette amélioration avec un free cash-flow opérationnel de 23,0 M€ comparé à -2,2 M€ enregistré au 1 er semestre.

Le Groupe a de plus encaissé 9,7 M€ nets liés la gestion de son portefeuille d'activités , incluant le produit de cession de Distrimed en décembre 2023 (14,2 M€), les décaissements liés aux acquisitions d'Oxigo et Occit'Perf (1,5 M€), les compléments de prix versés sur les acquisitions des années précédentes et les rachats de minoritaires (2 M€).

L'endettement financier net IFRS 16, incluant des dettes locatives de 69,8 M€, ressort à 385 M€ au 30 juin 2024 comparé à 390,7 M€ (dont 76,1 M€ de dettes locatives) au 30 juin 2023 pour des capitaux propres de 80,7 M€, soit un désendettement de 5.7 M€. La trésorerie disponible s'élève à 23,6 M€.

Amélioration du levier financier

En juillet 2024, le Groupe Bastide a sécurisé ses financements à moyen terme et allongé la maturité de la dette avec la conclusion d'un nouveau contrat de financement d'un montant global de 375 M€ dont plus de 90% est remboursable in fine, soit à partir de l'exercice 2029-2030. Le remboursement sur l'exercice en cours se limite ainsi à 7,8 M€.

La nouvelle dette est conditionnée au respect d'un levier financier « Endettement financier net IFRS16 / EBITDA » 3 avec un seuil autorisé de 4,5 au 31 décembre 2024 puis de 4,25 à compter du 31 décembre 2025 et de 4,00 à compter du 30 juin 2027. Au 30 juin 2024, le levier financier post IFRS 16 ressort à 3,6x nettement inférieur au seuil autorisé et en très nette amélioration par rapport aux leviers de 3,9x au 30 juin 2023 et de 4,2x au 30 juin 2022.

Perspectives 2024-2025

Compte tenu de l'excellente dynamique des activités de prestations de santé à domicile, le Groupe Bastide est confiant dans l'atteinte de son objectif de chiffre d'affaires de plus de 560 M€ (sur le périmètre actuel) pour l'exercice 2024-2025.

La maîtrise des charges associée à l'augmentation de la part des activités à plus forte valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires et à un environnement prix stable attendu sur l'exercice en cours, permettent au Groupe Bastide de viser une amélioration de la marge opérationnelle courante de 20 à 25 points de base pour atteindre un minimum de 8,7% en 2024-2025.

Le désendettement et l'amélioration des ratios d'endettement, notamment du levier financier, font également partie des objectifs prioritaires du Groupe.

Pour cela, le Groupe Bastide entend continuer d'optimiser sa génération de free cash-flow opérationnel, résultant à la fois de la croissance attendue de la rentabilité, d'une gestion rigoureuse du BFR et d'investissements opérationnels contenus.

En parallèle, le Groupe entend accélérer le désendettement avec la poursuite de sa stratégie de cession d'actifs ciblés, à l'image de la cession des activités en Suisse qui devrait être finalisée avant la fin de l'année 2024

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires 1 er trimestre 2024-2025 le jeudi 14 novembre 2024 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

CONTACTS

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney

T. +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr

Analystes-Investisseurs

Hélène de Watteville

T. +33 (0)1 53 67 36 33

Presse – Médias

Déborah Schwartz

T. +33 (0)1 53 67 36 35

Indicateurs Alternatifs de Performance (réconciliation)

En M€ 2022-2023 2023-2024 Chiffre d'affaires publié 508,0 529,8 Impact des acquisitions réalisés sur 2023-2024 - -4,4 Sortie du périmètre Distrimed depuis décembre 2023 -7,8 Sortie du périmètre des entités suisses en cours de cession sur l'ensemble de l'exercice (IFRS 5) -10,7 -0,2 Impact 12 mois fermeture des magasins de Lyon et Cannes -0,4 Chiffre d'affaires retraité 489,1 525,2 Croissance organique +7,4%

Marge brute (M€) 2022-2023 2023-2024 Chiffre d'affaires 508,0 529,8 - Achats consommés 174,3 175,3 = Marge brute 333,7 354,5

Résultat opérationnel courant (M€) 2022-2023 2023-2024 Résultat opérationnel 36,7 38,9 + Autres charges non courantes 10,7 16,2 - Autres produits non courants 4,6 10,4 = Résultat opérationnel courant 42,8 44,9

EBITDA (M€) 2022-2023 2023-2024 Résultat opérationnel courant 42,8 44,9 - Dotations nettes aux amortissements et provisions 58,8 62,6 = EBITDA 101,6 107,6

Free cash-flow opérationnel (M€) 2022-2023 2023-2024 Flux de trésorerie liés à l'activité opérationnelle 105,7 92,7 - Flux de trésorerie liés aux immobilisations corporelles et incorporelles 52,8 51,3 - Remboursement des dettes locatives (IFRS 16) 14,2 20,6 = Free cash-flow opérationnel 38,7 20,8

Dette financière nette (M€) 2022-2023 2023-2024 Emprunts obligataires 0 25,4 + Emprunts et dettes financières à long terme 275,3 265,6 + Emprunts et concours bancaires courants 75,9 47,8 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 36,7 23,6 = Dette financière nette 314,5 315,2

Dette financière nette IFRS 16 (M€) 2022-2023 2023-2024 Dette financière nette 314,5 315,2 + Dette locative 76,1 69,8 + Obligations de paiement différées sur titres de filiales 4,3 6,3 = Dette financière nette IFRS 16 395,1 391,3

Levier financier post IFRS 16 =

Dette financière nette IFRS 16 / (EBITDA IFRS 16 + Contribution normalisée des acquisitions) 2022-2023 2023-2024 Dette financière nette IFRS 16 (M€) 395,1 391,3 EBITDA IFRS 16 101,6 107,6 + Contribution normalisée des acquisitions sur l'année 0,3 - Levier financier post IFRS 16 3,9x 3,6x

[1] Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant (2023-2024 retraité de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois ; 2022-2023 retraité de la contribution des actifs cédés depuis moins de 12 mois et des actifs classés en actifs destinés à être cédés)

[2] Voir définition en annexes

[3] Voir définition en annexes