BASTIDE : Résultats annuels 2020-2021: Marge d'EBITDA : 20% - Résultat opérationnel courant : +13% - Résultat net : +14%

En K€ 2019-2020 2020-2021 Var Chiffre d'affaires 382 706 444 073 +16,0% EBITDA1 81 390 88 300 +8,5% Marge d'EBITDA 21,3% 19,9% Résultat opérationnel courant 32 762 36 982 +12,9% Marge opérationnelle courante 8,6% 8,3% Résultat opérationnel 29 194 28 304 -3,0% Résultat net 12 612 14 347 +13,8%

1 EBITDA : résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions

Au cours de l'exercice 2020-2021, le groupe Bastide a réalisé un chiffre d'affaires de 444,1 M€, en croissance de +16,0%, dont +13,6% en organique2, au-dessus de son objectif initial de 430 M€. Le Groupe a réalisé 86% de son chiffre d'affaires en France et 14% en Europe. Toutes les activités du Groupe ont participé à cette performance, dans un contexte sanitaire qui s'est progressivement normalisé.

L'activité « Maintien à Domicile » affiche une croissance forte de +20,1%, à 230,9 M€, malgré une base de comparaison défavorable au 4ème trimestre, grâce à 9 premiers mois d'exercice particulièrement dynamiques, soutenus notamment par les ventes d'Equipements de Protection à la Personne (EPI). Les activités « Respiratoire » (113,5 M€, soit +13,8%) et « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » (100,3 M€, soit +10,8%) ont poursuivi leur développement, en s'appuyant sur une croissance organique solide supérieure à celle du marché et sur l'intégration de croissance externes.

Marge opérationnelle courante : 8,3%

Cette hausse de l'activité s'est accompagnée d'une progression comme attendu des résultats. L'EBITDA progresse à 88,3 M€, représentant près de 20% du chiffre d'affaires, en intégrant une baisse de 2,6 points de la marge brute, à 63,1%, liée à l'évolution du mix produit, avec une part plus importante des ventes de dispositifs médicaux et des EPI.

Le résultat opérationnel courant est en hausse de +12,9%, à 37,0 M€, soit un nouveau record. La marge opérationnelle courante (MOC) ressort à 8,3%. Le Groupe est parvenu à absorber l'impact de -0,8 point sur la MOC, lié au démarrage des nouveaux contrats et tarifs sur le Respiratoire au Royaume-Uni. Sur ce pays, le Groupe est entré dans un nouveau cycle de retour sur investissement sur ces contrats exclusifs d'une durée de 7 ans, extensibles à 10 ans, avec une marge opérationnelle courante qui devrait remonter progressivement.

Le résultat opérationnel est en légère baisse à 28,3 M€, impacté par diverses charges exceptionnelles à hauteur de 8,7 M€, dont 3,0 M€ de frais liés au renouvellement des contrats au Royaume-Uni, 2,0 M€ de dons de matériels et 3,7 M€ de restructuration et de charges diverses.

Les frais financiers ressortent à -8,9 M€ et la charge d'impôt se réduit à 5,8 M€ sous l'effet de la baisse de la CVAE. Le résultat net enregistre une progression de 13,8% à 14,3 M€.

Structure financière maitrisée

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent en forte hausse à 73,1 M€, grâce à une bonne maitrise du BFR dont la hausse s'est limitée à 0,4 M€, en raison notamment de la baisse des stocks par rapport au 30 juin 2020. Ces flux couvrent largement les investissements opérationnels nets qui s'élèvent à 46,5 M€.

L'excédent de cash-flow a été dédié intégralement au financement de la croissance externe (17,5 M€ net pour les 8 acquisitions réalisées sur l'exercice), au paiement de compléments de prix (5,8 M€) et au rachat de minoritaires dans la société Experf (4,7 M€).

L'endettement net, hors dettes locatives de 86,8 M€, ressort à 237,1 M€ au 30 juin 2021 pour des capitaux propres de 85,1 M€. La trésorerie disponible reste élevée à 33,7 M€. Le Groupe continue de maîtriser parfaitement son levier financier (dettes financières nettes3 /EBITDA retraité4– hors impact d'IFRS 16), qui se situe légèrement au-dessus de 3 (pour 3,5 autorisé).

Le Groupe finalise actuellement la mise en place d'un nouveau crédit syndiqué afin de refinancer l'ensemble de sa dette et de disposer de nouvelles ressources financières dédiées à la croissance externe.

Dividende proposé : 0,27 € par action

Fort de ces bons résultats, le conseil d'administration a décidé de soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle le versement d'un dividende de 0,27 € par action, identique à celui de l'exercice précédent.

Perspectives

Positionné sur des marchés durablement porteurs, le Groupe Bastide vise à poursuivre sa croissance sur l'exercice 2021-2022, malgré une base de comparaison très exigeante dans l'activité « Maintien à Domicile » liée au surcroît d'activité pendant la crise sanitaire, en particulier au 1er semestre.

Les positions durables acquises durant cette période et le développement de nouvelles activités notamment auprès des collectivités permettront d'atténuer le recul anticipé dans cette Division, qui sera compensé par la bonne orientation attendue des activités « Respiratoire » et « Nutrition Perfusion-Stomathérapie ».

Le Groupe vise ainsi un chiffre d'affaires autour de 460 M€ sur le périmètre actuel avec une marge opérationnelle courante en progression, supérieure à 8,3%, grâce notamment à un mix produit plus favorable et en tenant compte des baisses tarifaires sur le Respiratoire (apnée du sommeil) et sur les prestations autour du Diabète

Le Groupe confirme également sa volonté d'accélérer sa stratégie de croissance externe afin de renforcer ses positions en France et à l'étranger et de se rapprocher du cap des 500 M€ de chiffre d'affaires en année pleine. Plusieurs cibles sont aujourd'hui en négociation et devraient aboutir dans les prochains mois.

2 Croissance organique en retraitant 2020-2021 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois et en retraitant 2019-2020 du chiffre d'affaires des magasins en propre cédés

3 incluant une dette comptable de compléments de prix futurs de 11.35 M€

4 Ebitda calculé avant impact IFRS 16

