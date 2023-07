Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Bastide: réalise 2 acquisitions, en France et aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 18:11

(CercleFinance.com) - Le Groupe Bastide annonce ce jour avoir finalisé deux acquisitions.



La première concerne l'Hexagone : le Groupe Bastide a acquis l'intégralité du capital d'Occit'perf, acteur des régions PACA et Languedoc-Roussillon, spécialisé dans le traitement par perfusion et dans la nutrition artificielle.



En 2022, Occit'perf a réalisé un chiffre d'affaires de 0,6 ME. A travers cette opération, Groupe Bastide renforce sa présence régionale sur le segment très dynamique de la Perfusion, en croissance de plus de 10%.



Par ailleurs, Bastide entre aux Pays-Bas avec l'acquisition de la société néerlandaise Oxigo, spécialisée dans le conseil et la vente en ligne d'équipements d'oxygénothérapie et d'assistance respiratoire en Europe.



Cette acquisition élargit la présence géographique du Groupe Bastide aux Pays-Bas, 'sur le segment en forte croissance de l'assistance respiratoire', dixit Bastide.



En 2022, Oxigo a réalisé un chiffre d'affaires de 0,7ME.