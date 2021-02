BASTIDE : Poursuite d'une forte croissance au 1er semestre : +25% (+23% en organique)

En K€ 2018-2019 2019-2020 Croissance Chiffre d'affaires 2ème trimestre 91 256 115 962 +27,2% Chiffre d'affaires semestriel 176 575 221 364 +25,4%

Le Groupe Bastide a poursuivi sa très forte croissance au deuxième trimestre en réalisant un chiffre d'affaires de 116,0 M€, en hausse de +27,2% (+23,9% en organique1). Le Groupe continue, dans l'activité MAD, d'enregistrer un surcroit d'activité sur les ventes de dispositifs médicaux et d'équipements de protection individuelle (EPI) en raison du contexte sanitaire, mais recueille aussi les fruits de sa notoriété croissante, qui influe sur la fréquentation des magasins et sur le développement durable des ventes e-commerce. Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires semestriel à 221,4 M€ (+25,4%, dont +22,5% en organique).

Répartition du chiffre d'affaires semestriel par métiers2

Maintien à domicile : Sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 119,3 M€, soit une progression remarquable de +40,9% (+39,3% en organique).

- En collectivités, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 57,1 M€, en hausse de +51,3% (+47,8% en organique). Le Groupe capitalise sur sa position dominante dans le secteur face à une demande amplifiée par le contexte sanitaire. Le développement dans le secteur public et associatif continue également de porter ses fruits et confirme son potentiel de croissance

- En magasins/filiales, le chiffre d'affaires s'établit à 62,2 M€, en croissance de +32,5% intégralement organique. Les magasins, restés ouverts sur toute la période, enregistrent des niveaux élevés d'activité, soutenue par une fréquentation en hausse. Les ventes e-commerce restent très bien orientées (en hausse de plus de 60% sur la période), le Groupe s'affirmant désormais comme l'un des leaders du secteur dans ce domaine.

L'activité « Respiratoire » réalise un chiffre d'affaires de 53,6 M€ soit une hausse de +11,7% (+6,1% en organique, dont +10,5% au deuxième trimestre). La nette amélioration de la tendance au 2ème trimestre s'appuie sur un accroissement du nombre de patients suivis en France notamment sur des prises en charge en oxygène court terme en collectivités liées au contexte sanitaire et sur l'entrée en exploitation de la nouvelle région gagnée au Royaume Uni. Cette dernière compense désormais l'impact des nouveaux tarifs qui ont pesé pour -1,0 M€ au 2ème trimestre et -2,2 M€ sur l'ensemble du semestre. Les acquisitions espagnoles ont contribué pour 2,7 M€, un niveau conforme aux attentes.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affiche un chiffre d'affaires de 48,5 M€, de +10,4%, dont +8,1% en organique, confirmant son rythme régulier de croissance. Les activité de nutrition Perfusion et d'insulinothérapie (diabète) continuent de tirer la performance. La stomathérapie confirme son retour à la croissance modérée, de l'ordre de +4% après les baisses tarifaires passées en 2020.

Perspectives affirmées en 2020-2021

Fort d'une activité semestrielle supérieure au plan de marche et de la bonne dynamique de ses marchés, le Groupe revoit à la hausse ses ambitions et anticipe désormais un chiffre d'affaires de plus de 430 M€ en 2020-2021.

Compte tenu de l'évolution du mix d'activité, marqué par la forte croissance de l'activité MAD, et en particulier des EPI à marges moins élevés, le groupe vise une marge opérationnelle courante autour de 8,5%.

Le Groupe continue par ailleurs d'étudier des opérations de croissance externes, de petite taille, dont certaines sont en cours de finalisation, afin de renforcer ses positions sur ses métiers à plus forte technicité.

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2020-2021 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois

2 Les évolutions par activités tiennent compte du reclassement en 2019-2020 de 1,6 M€ de chiffre d'affaires en collectivités, comptabilisé auparavant en Nutrition-Perfusion- Stomathérapie

Prochaine publication : Résultats semestriels 2020-2021 le 25 mars 2021 après bourse

