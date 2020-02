BASTIDE : Poursuite d'une croissance dynamique au premier semestre : +8,1% (+6,2% en organique)

En K€ 2018-2019 publié 2018-2019 retraité* 2019-2020 publié Croissance Chiffre d'affaires 2ème trimestre 86 389 85 122 91 256 +7,2% Chiffre d'affaires semestriel 165 801 163 302 176 575 +8,1%

* En application de la norme IFRS 15, le Groupe a reclassé en 2019-2020 des charges courantes en moins du chiffre d'affaires. Afin d'assurer une bonne comparabilité, le retraitement a été opéré également sur 2018-2019. L'impact est de -2,3 M€ sur le CA S1 2019-2020 et de -2,5 M€ sur le CA S1 2018-2019. Cette nouvelle méthode comptable n'a en revanche aucun impact sur l'Ebitda, le résultat opérationnel courant et le résultat net du Groupe.

Le Groupe Bastide a réalisé un deuxième trimestre solide en enregistrant un chiffre d'affaires de 91,3 M€, en hausse de +7,2% (+5,2% en organique1). Cette performance est d'autant plus satisfaisante qu'elle intègre comme attendu des effets tarifaires défavorables en Stomathérapie et en Perfusion. Cette progression porte le chiffre d'affaires semestriel à 176,6 M€ (+8,1%, dont +6,2% en organique), confirmant la bonne dynamique globale du Groupe. Toutes les activités contribuent à la croissance.

Répartition du chiffre d'affaires semestriel par métiers

Maintien à domicile : Sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 82,9 M€, soit une progression de +7,7% (+5,9% en organique).

- En collectivités, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 36,3 M€, en hausse de +9,8% (+7,4% en organique). La division recueille les fruits de son repositionnement vers le marché associatif et de sa redynamisation managériale en Belgique et en Suisse.

- En magasins/filiales, le chiffre d'affaires s'établit à 46,6 M€, en croissance de +6,2% dont +4,8% en organique. La dynamique est globalement solide sur le réseau et reste soutenue par le développement de l'e-commerce.

L'activité « Respiratoire » réalise un chiffre d'affaires de 48,1 M€ soit une hausse de +7,9% purement organique. En France, la croissance reste bien orientée malgré un léger tassement ponctuel sur la fin du semestre. L'activité au Royaume-Uni (16,4 M€ sur le semestre) reste en croissance, grâce notamment à la bonne dynamique d'Intus et aux activités relatives au traitement de l'apnée du sommeil chez Baywater.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affiche un chiffre d'affaires de 45,6 M€, en progression de +9,1%, dont +5,0% en organique. La dynamique a été sensiblement atténuée par un impact tarifaire, déjà anticipé par le Groupe, sur les activités de stomathérapie, et dans une moindre mesure sur les consommables en perfusion. La stomathérapie est ainsi globalement stable sur le semestre, l'effet volume compensant l'effet prix. Toutes les autres activités sont en progression, avec notamment une bonne performance sur les prestations autour du diabète.

Confiance sur les perspectives 2019-2020

Le Groupe confirme ses objectifs de chiffre d'affaires annuel compris entre 355 et 365 M€ (après ajustement IFRS 15), hors nouvelles opérations de croissance externe, et de marge opérationnelle courante située entre 8,5% et 9,0%.

Le Groupe continue par ailleurs d'étudier des opérations de croissance externes, de petite taille, afin de renforcer ses positions sur ses métiers à plus forte technicité.

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2019-2020 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois et en retraitant 2018-2019 du chiffre d'affaires des magasins en propre cédés et de la norme IFRS 15

