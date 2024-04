Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bastide: nouveau contrat avec le NHS britannique information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 12:03









(CercleFinance.com) - Bastide s'adjuge près de 4% après l'annonce par le prestataire de soins qu'il a été désigné par le NHS (National Health Service) comme opérateur exclusif en assistance respiratoire (oxygénothérapie) de la région East of England, au Royaume-Uni.



Ce nouveau contrat, d'une durée de sept ans extensible à 10 ans, apportera un chiffre d'affaires additionnel d'environ 10 millions d'euros par an. Le groupe commencera à opérer dans cette région avant fin 2024, une fois la phase administrative et légale finalisée.



Avec ce nouveau contrat, Baywater Healthcare est désormais l'opérateur exclusif dans cinq des 11 régions britanniques. Cette couverture pourrait encore s'agrandir avec la région de Londres dont l'attribution est attendue prochainement.





Valeurs associées BASTIDE LE CONFORT MED. Euronext Paris +2.64%