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BASTIDE : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 31 décembre 2025
information fournie par Actusnews 31/03/2026 à 18:00

Mise à disposition de rapport financier semestriel au 31 décembre 2025

Caissargues, le 31 mars 2026

Le Groupe Bastide annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier semestriel au 31 décembre 2025.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet www.bastide-groupe.fr dans la rubrique « Investisseurs », section « Documentation », rubrique « Rapports financiers ».

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025-2026

Le 14 mai 2026 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

CONTACTS

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney
T. +33 (0)4 66 38 68 08
www.bastide-groupe.fr
Analystes-Investisseurs
Hélène de Watteville
T. +33 (0)1 53 67 36 33
Presse – Médias
Déborah Schwartz
T. +33 (0)1 53 67 36 35

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xmebZpZvk5nIy59yacZsbGdqmWuTw5HKm2KdmmKdlsvJaW2UnWthbZSaZnJol25t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97297-2026.03.31-blcm-mise-a-disposition-rfs-31.12.2025.pdf

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