BASTIDE : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 31 décembre 2025

|Mise à disposition de rapport financier semestriel au 31 décembre 2025
Caissargues, le 31 mars 2026
Le Groupe Bastide annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier semestriel au 31 décembre 2025.
Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet www.bastide-groupe.fr dans la rubrique « Investisseurs », section « Documentation », rubrique « Rapports financiers ».
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
Publication du chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025-2026
Le 14 mai 2026 après bourse
A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical
Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).
CONTACTS
|Groupe Bastide
|Actus Finance
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Vincent Bastide/Olivier Jourdanney
T. +33 (0)4 66 38 68 08
www.bastide-groupe.fr
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Analystes-Investisseurs
Hélène de Watteville
T. +33 (0)1 53 67 36 33
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Presse – Médias
Déborah Schwartz
T. +33 (0)1 53 67 36 35
- SECURITY MASTER Key : xmebZpZvk5nIy59yacZsbGdqmWuTw5HKm2KdmmKdlsvJaW2UnWthbZSaZnJol25t
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97297-2026.03.31-blcm-mise-a-disposition-rfs-31.12.2025.pdf
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