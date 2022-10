BASTIDE : Mise à disposition du rapport financier annuel 2021-2022

La société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son Rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 30 juin 2022.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse http://www.bastide-groupe.fr , dans la rubrique « Investisseurs » - puis rubrique « Documentation » - et enfin rubrique « Rapports financiers ».

À propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 7 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney

T. +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr

Analystes-Investisseurs

Hélène de Watteville

T. +33 (0)1 53 67 36 33

Presse – Médias

Déborah Schwartz

T. +33 (0)1 53 67 36 35

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nG5uk5xraJyYlWtqZ5yZaGpkb5lhkpSdm2mdyJVraZ7HnXFpmmtoZsfLZnBolWVn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers annuel et d'audit annuels Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77001-mad-rfa-vf.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com