BASTIDE : Maintien d'une très forte croissance au 3ème trimestre : +24% - 2 nouvelles acquisitions en France

En K€ 2019-2020 2020-2021 Croissance Chiffre d'affaires 3ème trimestre 90 276 111 669 +23,7% Chiffre d'affaires 9 mois 266 851 332 830 +24,7%

Le Groupe Bastide a poursuivi sa forte croissance au troisième trimestre en réalisant un chiffre d'affaires de 111,7 M€, en hausse de +23,7% (+21,1% en organique1).

Cette performance s'inscrit dans la continuité des trimestres précédents et est toujours soutenue en partie par le surcroît d'activité lié aux ventes d'EPI (équipements de protection individuels) et de dispositifs médicaux dus au contexte sanitaire. Elle s'appuie également sur le gain régulier de parts de marché, aussi bien en Maintien à Domicile, qu'en Respiratoire et Nutrition Perfusion.

Cette bonne dynamique trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois à 332,8 M€ (+24,7%, dont +22,0% en organique), un niveau parfaitement en ligne avec le plan de marche.

Répartition du chiffre d'affaires 9 mois par métiers2

Maintien à domicile : Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 176,3 M€, soit une progression de +38,3% (+37,0% en organique).

En collectivités, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 84,1 M€, en hausse de +47,5% (+44,5% en organique). L'activité est toujours très bien orientée, bénéficiant d'un effet favorable lié à la crise sanitaire. Le Groupe continue également de capitaliser sur l'élargissement de son offre et de ses clients privés et associatifs.

En magasins/internet, le chiffre d'affaires s'établit à 92,2 M€, en progression de +30,9% purement organique. Le Groupe continue de recueillir les fruits de la notoriété croissante de la marque, aussi bien au niveau du réseau physique des magasins, que sur les ventes e-commerce, toujours en très forte croissance.

L'activité « Respiratoire » réalise un chiffre d'affaires de 83,2 M€ en hausse de +14,7% (+9,1% en organique). La division réalise un excellent 3ème trimestre (+20,6% dont +14,9% en organique) grâce à l'accroissement du nombre de patients suivis et au développement de l'activité auprès des collectivités. Au Royaume Uni, le Groupe a renoué au 3ème trimestre avec la croissance, la nouvelle région gagnée au Royaume Uni compensant désormais l'impact des nouveaux tarifs sur le périmètre initial. Les acquisitions espagnoles contribuent pour 3,8 M€ sur les 9 premiers mois de l'année.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affiche un chiffre d'affaires de 73,4 M€, en hausse de +9,7%, dont +7,7% en organique. Les activités de Nutrition Perfusion continuent de tirer la performance et permettent d'absorber l'impact de la baisse tarifaire sur l'insulinothérapie (diabète) mise en place début janvier. La dynamique en stomathérapie reste encore freinée par le ralentissement des opérations chirurgicales en raison du contexte sanitaire actuel.

Perspectives confortées en 2020-2021 - 2 acquisitions en France

La performance globale des 9 premiers mois de l'exercice, conforte l'objectif d'un chiffre d'affaires de plus de 430 M€, revu récemment à la hausse, et d'une marge opérationnelle courante d'environ 8,5%.

La bonne dynamique générale et le regain d'activité autour des maladies chroniques, devraient permettre d'atténuer en partie l'impact du reflux attendu des ventes d'EPI liées à la crise sanitaire, qui avaient fortement boosté l'activité sur la fin de l'exercice 2019-2020.

Le Groupe bénéficiera de plus de la contribution à compter du 4ème trimestre des acquisitions réalisées récemment. Après la société espagnole Airmedical Products (CA annuel de près de 1,5 M€) acquise fin mars, le Groupe a, d'une part, renforcé significativement ses positions en stomathérapie avec l'acquisition de la société marseillaise Livramedom (9 M€ de CA annuel) et d'autre part, poursuivi son maillage du territoire en Respiratoire avec le rachat de la société occitane Alveolair (près de 2 M€ de CA annuel).

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2020-2021 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois

2 Les évolutions par activités tiennent compte du reclassement en 2019-2020 de 2,7 M€ de chiffre d'affaires sur 9 mois en collectivités, comptabilisés auparavant en Nutrition-Perfusion- Stomathérapie

Contact Groupe Bastide

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney au +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr

Contact Actus Finance

Guillaume Le Floch 01 53 67 36 70 Analystes-Investisseurs

Nicolas Bouchez 01 53 67 36 74 Presse - Médias

www.actus-finance.com