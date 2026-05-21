BASTIDE : Le Groupe Bastide conclut une promesse d'achat avec Sapio Group en vue de la cession de New Medical Concept, holding du groupe EXPERF

Caissargues, le 21 mai 2026 – Le Groupe Bastide annonce avoir signé un accord portant sur la cession de sa filiale New Medical Concept, holding du groupe français EXPERF, spécialisé dans la perfusion et la nutrition à domicile, à Sapio Group.

Depuis son intégration au sein du Groupe Bastide en 2017, EXPERF a connu une croissance soutenue de son activité, marqué par un doublement de son chiffre d'affaires sous l'effet du développement de son maillage territorial et du renforcement de ses équipes. En 2017, EXPERF réalisait un chiffre d'affaires d'environ 18 M€ avec plus de 15 implantations en France. Il opère désormais un réseau de 28 agences et a généré un chiffre d'affaires de 42 M€ sur l'exercice 2024-2025.

La cession d'EXPERF s'inscrit pleinement dans la stratégie d'arbitrage d'actifs et d'optimisation du portefeuille d'activités du Groupe Bastide. Cette opération permettra de cristalliser la valeur significative créée depuis l'acquisition d'EXPERF, à la suite d'une trajectoire de croissance soutenue, tout en renforçant la structure financière du Groupe. Cette cession, réalisée en numéraire, permettra ainsi de poursuivre le désendettement, de réduire les frais financiers et d'améliorer le ratio de levier financier (post IFRS 16) qui devrait s'établir à un niveau légèrement supérieur à 2,5x post opération, contre 2,77x au 31 décembre 2025.

Compte tenu de la date attendue de déconsolidation, cette cession n'aura pas d'impact significatif sur le chiffre d'affaires publié de l'exercice en cours (clos au 30 juin 2026) dont l'objectif est maintenu à au moins 510 M€ avec une marge opérationnelle autour de 9,0%.

Oddo BHF a agi en tant que conseiller financier exclusif pour le Groupe Bastide et ADVANT Altana en qualité de conseil juridique.

Le Groupe Sapio a été accompagné par Goodwin Procter LLP en qualité de conseil juridique et Eight Advisory en qualité de conseil financier et fiscal. Marsh a accompagné la due diligence en matière d'assurance.

La réalisation de l'opération demeure soumise aux conditions suspensives usuelles, liées notamment à l'information-consultation du Comité social et économique.

« Nous sommes très heureux d'avoir signé l'accord d'acquisition du groupe EXPERF », déclare Mario Paterlini, CEO du Groupe Sapio. « Il s'agit d'une autre étape importante de notre stratégie visant à développer une croissance durable en Europe, en particulier dans le secteur des soins de santé, qui connaît une forte dynamique. Grace à son maillage géographique solide en France, EXPERF constituera un levier clé de notre stratégie de consolidation et d'expansion dans le pays. »

« La cession d'EXPERF illustre à nouveau la capacité du Groupe Bastide à maximiser et extérioriser la valeur de ses actifs dans le cadre d'une stratégie d'arbitrage disciplinée. Cette opération s'inscrit pleinement dans notre volonté de poursuivre activement le désendettement du Groupe tout en accompagnant EXPERF dans son prochain cycle de développement sous l'impulsion de son futur actionnaire. » commente Vincent Bastide, Président Directeur Général du Groupe Bastide.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires annuel 2025-2026 le jeudi 3 septembre 2026 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie.

Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

A propos de Sapio Group

Créée en 1922 à Monza (Italie), Sapio est une multinationale italienne détenue à 51 % par les familles Dossi et Colombo et à 49 % par Air Products and Chemicals (USA). Le groupe opère dans le secteur des gaz industriels et médicaux et des soins à domicile en Italie, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Turquie, en Espagne, au Portugal et aux États-Unis avec environ 3 000 employés et 200 000 patients assistés en Europe chaque année. Sapio, dont le chiffre d'affaires excédera 1 milliard d'euros une fois cette acquisition finalisée, poursuivra le développement de ses activités en France, où il est déjà présent à travers Homeperf et Synapse SAS. Grâce à cette opération, l'empreinte de Sapio en France se renforcera considérablement pour atteindre plus de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le pays.

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