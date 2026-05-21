Bardella veut "aider l'Ukraine", mais sans lui "envoyer l'argent que la France n'a pas"

Le président du Rassemblement National (RN) et député européen, Jordan Bardella, participe à un vote lors d'une session plénière au Parlement européen à Strasbourg, le 20 mai 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Possible candidat à l'Elysée et favori des sondages, le président du Rassemblement national Jordan Bardella réaffirme jeudi qu'il souhaite "aider l'Ukraine" mais sans lui "envoyer l'argent que la France n'a pas", alors que Bruxelles s'apprête à débloquer la première tranche de son prêt géant à Kiev.

Ce premier versement d'un peu plus de 3 milliards d'euros doit intervenir mi-juin, a fait savoir la Commission européenne mercredi. Au total, 90 milliards seront ainsi attribués à l'Ukraine d'ici 2027, pour ses fournitures d'armes et ses besoins budgétaires courants.

Sauf que "ce nouvel engagement financier (...) n'est pas financé et ne le sera pas, parce que jamais l'Ukraine ne sera en mesure de rembourser ce prêt", déclare M. Bardella dans un entretien au Point.

Or, la France devra y contribuer à hauteur de "18 milliards sur deux ans", calcule le président du RN, qui se demande "comment la France compte financer l'aide à l'Ukraine aujourd'hui", compte tenu de ses déficits budgétaires. "La spécialité de la France, c'est de dépenser l'argent qu'elle n'a pas. Ce modèle n'est pas tenable", insiste-t-il.

"Aider l'Ukraine, oui", mais "nous ne souhaitons pas envoyer en Ukraine l'argent que la France n'a pas et qui manque cruellement pour financer sa propre économie", résume M. Bardella, sans préciser quelle forme prendrait l'aide accordée à Kiev si le RN accédait au pouvoir l'an prochain.

"Si un certain nombre d'États en Europe souhaitent envoyer des armes et des fonds à l'Ukraine, c'est leur totale liberté. En revanche, lorsque cette aide est gagée sur le budget européen, la question se pose", poursuit-il, pointant au passage "le niveau de corruption abyssal du régime ukrainien".

Toujours soucieux "que le soutien à l'Ukraine n'entraîne pas une guerre larvée" avec la Russie, bien qu'il continue de "condamner la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine" par Moscou, M. Bardella appelle surtout à "négocier (...) au plus vite" une "paix qui permette à l'Ukraine d'obtenir des garanties de sécurité".