BASTIDE : Forte croissance au 1er trimestre 2020-2021 : +23%

En K€ - 1er trimestre 2019-2020* 2020-2021 Variation Chiffre d'affaires 85 403 105 401 + 23,4%

* tenant compte de l'application de la norme IFRS 15 mise en œuvre en 2019-2020

Le Groupe Bastide réalise un début d'exercice très dynamique avec, au premier trimestre 2020-2021, un chiffre d'affaires de 105,4 M€, en hausse de +23,4 dont +21,0% en organique1. Le Groupe continue d'enregistrer, dans la continuité du 4ème trimestre de l'exercice précédent, un surcroit d'activité lié au contexte sanitaire, en particulier sur la vente de dispositifs médicaux et d'équipements de protection à la personne de la division Maintien à Domicile.

La très forte dynamique de cette division permet de compenser largement les impacts tarifaires sur le Respiratoire au Royaume Uni et le ralentissement de la médecine de ville, qui n'affecte cependant que faiblement à date l'activité du Groupe.

L'activité « Maintien à Domicile » réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 55,7 M€ en croissance de +40,9%, dont +39,3% en organique.

- En collectivités, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 24,1 M€, en hausse de +43,7% (+40,1% en organique). La dynamique constatée depuis le début de la crise sanitaire n'a pas faibli sur le trimestre et reste bien orientée. Le Groupe renforce ses liens avec ses clients existants et gagne de nouvelles parts de marché aussi bien au niveau associatif que privé.

- En magasins/filiales, le chiffre d'affaires s'établit à 31,6 M€ en progression de +38,8% intégralement organique. La croissance soutenue enregistrée dans les magasins est amplifiée par le « boom » confirmé des ventes internet.

L'activité « Respiratoire » contribue pour 25,1 M€ au chiffre d'affaires global, affichant une hausse de +5,3% (+1,5% en organique), atténuée par un effet tarifaire de -1,2 M€ lié à l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs au Royaume Uni pour les 3 régions déjà opérées par Baywater. La nouvelle région gagnée (North West) ne commencera à contribuer au chiffre d'affaires qu'à compter du 2ème trimestre. Par ailleurs, l'apport des sociétés espagnoles acquises en juillet a été limité sur ce trimestre (0,9 M€), mais sera beaucoup plus significatif sur les prochains trimestres compte tenu de la saisonnalité de l'activité (7 M€ de chiffre d'affaires annuel attendu)

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » confirme sa très bonne dynamique avec un chiffre d'affaires de 24,6 M€ en progression de +11,7%, dont +9,1% en organique. Les activités de perfusion et d'insulinothérapie continuent de tirer la croissance. Le Groupe renoue également avec une croissance modérée en stomathérapie, dans un contexte tarifaire désormais stabilisé.

Confirmation des perspectives 2020-2021

Avec ce premier trimestre très dynamique, Bastide lance parfaitement son exercice 2020-2021. La recrudescence actuelle de la crise sanitaire et les nouvelles mesures de restrictions annoncées n'affectent pas l'activité du Groupe. Les magasins sont ouverts et les ventes internet restent très bien orientées bénéficiant de la notoriété grandissante de l'enseigne. Bastide bénéficie de plus du retour anticipé à domicile de patients dans le cadre du plan blanc et continue de s'appuyer sur la résilience de ses autres activités de prestations de services.

En prenant en compte la base de comparaison très exigeante du 4ème trimestre, le Groupe confirme son premier objectif de dépasser le cap en 2020-2021 de 400 M€ de chiffre d'affaires et vise une marge opérationnelle courante comprise en 8,5% et 9,0%.

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2019-2020 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois

