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Bastide finalise la vente de sa filiale EXPERF
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 08:00

Conformément à l'accord signé le 21 mai, Bastide annonce la finalisation de l'acquisition par Sapio Group de sa filiale New Medical Concept, holding du groupe français EXPERF, spécialisé dans la perfusion et la nutrition à domicile, l'ensemble des conditions suspensives à cette transaction ayant été levées fin mai.

"La cession d'EXPERF marque une nouvelle étape dans l'exécution de notre feuille de route stratégique. Cette opération nous permet de cristalliser la valeur créée depuis son intégration au sein du groupe et de renforcer notre structure financière", commente Vincent Bastide, le PDG du groupe.

"Elle s'inscrit dans une gestion active de notre portefeuille d'activités avec la volonté de concentrer nos ressources sur nos activités les plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée. Nous poursuivons ainsi notre ambition de croissance rentable et durable", poursuit le dirigeant.

Depuis son intégration au sein de Bastide en 2017, EXPERF a connu une croissance soutenue de son activité, marquée par un doublement de son chiffre d'affaires. Elle exploite désormais un réseau de 28 agences et a généré un chiffre d'affaires de 42 MEUR sur l'exercice 2024-2025.

Cette cession, réalisée en numéraire, permet de poursuivre le désendettement, de réduire les frais financiers et d'améliorer le ratio de levier financier (post IFRS 16), qui devrait s'établir à un niveau légèrement supérieur à 2,5 fois après l'opération, contre 2,77 fois à fin 2025.

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