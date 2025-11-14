Bastide dévoile une belle croissance des ses revenus au premier trimestre 2025-2026

(AOF) - Bastide (+1,77%, à 25,90 euros) se distingue à la hausse après la publication de revenus trimestriels en belle hausse pour le compte du premier trimestre de l’exercice 2025-2026. Sur cette période, le chiffre d’affaires de l’un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile a progressé de 8,3% en organique, à 126,3 millions d’euros, ou de 8% en données publiées. Invest Securities précise que le consensus tablait sur des revenus d’environ 122 millions d’euros. Chez Portzamparc, les analystes estiment que le chiffre d’affaires est "nettement meilleur qu’anticipé.

Cette performance est d'autant plus remarquable que le groupe rappelle qu'il est touché par la baisse tarifaire de 5% sur l'apnée du sommeil depuis le 1er avril 2025. Les activités de prestations de santé à domicile (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomatothérapie), qui représentent 61,3% du chiffre d'affaires total du groupe, ont maintenu un bon rythme de croissance organique avec une hausse de 10,7%. Parallèlement, l'activité Maintien à domicile a progressé de 4,7% sur ce premier trimestre de l'exercice 2025-2026, toujours en organique.

Groupe Bastide a également indiqué que ce bon démarrage confortait l'objectif prudent d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 510 millions d'euros, couplé à une marge préservée autour de 9%. Les analystes de Portzamparc visent quant à eux des revenus de 515,7 millions d'euros, et une marge opérationnelle courante de 9%. Leurs calculs prennent en compte " l'impact en année pleine de la baisse tarifaire de 5% sur la prise en charge de l'apnée du sommeil ", " une nouvelle réduction de 4% prévue à partir du 1er avril 2026 ". Ils intègrent également " une croissance qui devrait se tasser en collectivités dans les prochains mois (effet de base défavorable liés aux appels d'offres remportés sur l'exercice 2024-2025) ".

Portzamparc confirme son opinion à Acheter avec une cible de cours de 40 euros. De son côté, Oddo BHF est à Surperformance en visant 31 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS