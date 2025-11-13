BASTIDE : Croissance organique de +8,3% au 1er trimestre 2025-2026 : Croissance toujours solide dans les Prestations de santé à domicile : +10,7% / Maintien à domicile en croissance de +4,7% portée par les Collectivités en hausse de +8,5%

Caissargues, le 13 novembre 2025– Le Groupe Bastide, l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile, annonce son chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025-2026, clos le 30 septembre 2025.

En M€ 2024-2025

publié 2024-2025

retraité (IFRS 5) * 2025-2026

publié Var. Chiffre d'affaires T1 133,8 116,9 126,3 +8,0%

* Chiffre d'affaires retraité des activités non poursuivies (IFRS 5) : Baywater, Cica Plus, Cicadum, Dorge Medical, Dyna Medical, Medsoft

Croissance organique solide de +8,3% au premier trimestre 2025-2026

Le Groupe Bastide réalise un premier trimestre solide avec un chiffre d'affaires de 126,3 M€, en croissance organique [1] de +8,3 % (+8,0% en données publiées).

Malgré l'impact de la baisse tarifaire de 5% sur l'apnée du sommeil depuis le 1 er avril 2025, les activités de prestations de santé à domicile (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie), soit 61,3% du chiffre d'affaires du Groupe, maintiennent un rythme de croissance organique élevé à +10,7%.

La croissance de l'activité « Maintien à Domicile » se poursuit avec une progression organique de +4,7% sur le trimestre, portée par la dynamique positive de l'ensemble des activités et la bonne performance du segment des collectivités.

Répartition du chiffre d'affaires par métier

Maintien à domicile : Le chiffre d'affaires ressort à 49,0 M€, en hausse de +4,7%, soutenue par la dynamique des activités locatives dans le segment des collectivités et celui des magasins.

En collectivités , le chiffre d'affaires ressort à 22,0 M€ en hausse de +8,5%. Cette croissance élevée, appelée à se normaliser sur les prochains trimestres, résulte à la fois de l'excellente performance des activités locatives à plus forte rentabilité, au cœur de la stratégie du Groupe, et du gain de plusieurs petits marchés.

, le chiffre d'affaires ressort à 22,0 M€ en hausse de +8,5%. Cette croissance élevée, appelée à se normaliser sur les prochains trimestres, résulte à la fois de l'excellente performance des activités locatives à plus forte rentabilité, au cœur de la stratégie du Groupe, et du gain de plusieurs petits marchés. En magasins/internet , le chiffre d'affaires s'élève à 27,0 M€ en hausse de +1,7%, portée par bonne orientation des activités locatives en Magasins et des ventes e-commerce.

L'activité « Respiratoire » maintient une très belle performance avec un chiffre d'affaires de 41,5 M€ en croissance de +11,7% en organique (+10,8% en données publiées sous l'effet de la baisse du dollar canadien face à l'euro). Malgré l'impact de la baisse tarifaire de 5% sur l'apnée du sommeil depuis le 1 er avril 2025, la dynamique reste forte en France avec une croissance de près de +10% témoignant des prises de parts de marché sur un segment porteur. À l'international, le Groupe Bastide enregistre un niveau d'activité très soutenu, en croissance de plus de 20%, avec une montée en puissance au Canada bénéficiant des effets du nouveau contrat en Colombie Britannique et une excellente performance d'Oxystore en Italie et d'Intus au Royaume-Uni.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie » enregistre un chiffre d'affaires de 35,8 M€, en hausse de +9,5%, portée par la dynamique de l'activité Diabète et par le redressement marqué de la Stomathérapie résultant des effets positifs de la réorganisation mise en place.

Perspectives 2025-2026

Ce bon démarrage d'exercice conforte l'objectif prudent d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 510 M€ couplé à une marge préservée autour de 9,0%. A titre de rappel, ces prévisions intègrent l'impact en année pleine de la baisse tarifaire de 5 % sur la prise en charge de l'apnée du sommeil, effective depuis le 1 er avril 2025, et d'une nouvelle réduction de 4 % prévue à compter du 1 er avril 2026.

La croissance structurelle des marchés sur lesquels Bastide opère, combinée aux efforts de réorganisation et de maîtrise des coûts ainsi qu'à la flexibilité financière retrouvée, renforce la confiance du Groupe dans sa capacité à poursuivre une trajectoire de croissance rentable et à réduire davantage son endettement.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires semestriel 2025-2026 le jeudi 12 février 2026 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

CONTACTS

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney

T. +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr

Analystes-Investisseurs

Hélène de Watteville

T. +33 (0)1 53 67 36 33

Presse – Médias

Déborah Schwartz

T. +33 (0)1 53 67 36 35

[1] Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant : 2024-2025 retraité de la contribution des actifs cédés depuis moins de 12 mois et des actifs classés en actifs destinés à être cédés