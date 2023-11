BASTIDE : Croissance dynamique : +7,0% au 1er trimestre 2023-2024 et Confirmation des objectifs 2023-2024

Caissargues, le 16 novembre 2023

En M€ 2022-2023 publié 2022-2023* retraité 2023-2024 publié Var Chiffre d'affaires 1 er trimestre

(au 30 septembre) 122,0 119,5 127,9 +7,0%

*Chiffre d'affaires retraité du chiffre d'affaires de la société Livramedom cédée le 2 mai 2023, pour une meilleure comparabilité

Le Groupe Bastide réalise un premier trimestre solide avec un chiffre d'affaires de 127,9 M€ en hausse de +7,0%. Cette performance a bénéficié de la contribution des sociétés acquises depuis moins d'un an pour 2,4 M€ avec Probace et Oxigo pour les plus significatives.

La croissance organique 1 ressort à +5,3%, tirée par les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie), en croissance organique de +10,5% et qui représentent désormais 60% du chiffre d'affaires du Groupe. L'activité « Maintien à Domicile » reste sur la même tendance quasi stable observée sur les trimestres précédents dans un marché qui s'est maintenant normalisé après la crise sanitaire.

Les activités à l'international continuent leur progression conformément à la stratégie de développement du Groupe et représentent désormais près de 18% du chiffre d'affaires (vs 17,5% au premier trimestre 2022-2023).

Répartition du chiffre d'affaires par métier

En Maintien à domicile, le chiffre d'affaires ressort à 51,6 M€, en baisse de -1,4% en données publiées et à périmètre constant.

En collectivités , le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 22,8 M€, en baisse de -4,2% (-4,3% en organique) sous l'effet notamment d'un décalage des renouvellements de parc dans les collectivités particulièrement en Suisse.

En magasins/internet , le chiffre d'affaires s'établit à 28,8 M€, en hausse de +1,0% en données publiées et à périmètre constant, tirée par l'activité en Magasins.

La dynamique reste très bien orientée pour l'activité « Respiratoire ». Avec un chiffre d'affaires de 43,0 M€ en hausse de +13,0% (+12,2% en organique), cette activité stratégique représente désormais plus de 50 % des prestations de santé à domicile. Cette performance s'appuie sur une forte croissance en France, en Angleterre et au Canada. La politique ciblée de croissance externe bénéficie également à l'activité avec une très bonne performance de la société néerlandaise Oxigo consolidée depuis le 1 er juillet 2023 et la contribution de la société 4SMed consolidée depuis le 1 er octobre 2022.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affiche un chiffre d'affaires de 33,2 M€, en hausse de +14,1% (+8,3% en organique). Le Groupe recueille notamment les fruits de ses développements dans les activités Diabète et Nutrition-Perfusion.

Perspectives 2023-2024 confirmées

Compte tenu des solides fondamentaux et de la bonne performance du premier trimestre, en particulier dans les prestations de santé à domicile, le Groupe confirme son objectif de chiffre d'affaires annuel de 540 M€ (hors nouvelles opérations de croissance externe) et d'une marge opérationnelle courante au moins égale à celle réalisée sur l'exercice 2022-2023, soit 8,4%.

Le désendettement du Groupe et le développement à l'international sur les activités de forte technicité et à haute valeur ajoutée constituent les priorités du Groupe pour l'exercice 2023-2024. Dans un objectif de renforcement de sa structure financière, le Groupe Bastide a finalisé l'émission de l'Obligation Relance de 27,6 M€ (annoncée lors de la communication des résultats annuels 2022-2023) auprès de Turenne et de Tikehau.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

Chiffre d'affaires semestriel 2023-2024 le mercredi 15 février 2024 après bourse

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2023-2024 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois et en retraitant 2022-2023 de la contribution des actifs cédés depuis moins de 12 mois

À propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney

T. +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr

Analystes-Investisseurs

Hélène de Watteville

T. +33 (0)1 53 67 36 33

Presse – Médias

Anne-Charlotte Dudicourt

T. +33 (0)1 53 67 36 32