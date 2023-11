Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bastide: croissance de 7% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 13:27









(CercleFinance.com) - Bastide annonce avoir réalisé au titre de son premier trimestre 2023-24 un chiffre d'affaires de 127,9 millions d'euros, en hausse de 7% dont 5,3% en organique, tirée par les activités à plus forte technicité (respiratoire, nutrition-perfusion-stomathérapie).



Ces dernières, en croissance organique de 10,5%, représentent désormais 60% du total, tandis que l'activité maintien à domicile reste sur la même tendance quasi stable observée sur les trimestres précédents dans un marché maintenant normalisé.



Le groupe de services de santé confirme viser un chiffre d'affaires annuel de 540 millions d'euros (hors nouvelles opérations de croissance externe) et une marge opérationnelle courante au moins égale à celle réalisée en 2022-23, soit 8,4%.





Valeurs associées BASTIDE LE CONFORT MED. Euronext Paris +4.90%