Bastide confirme ses objectifs pour l'exercice 2025-2026
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 18:21
La croissance de l'activité " Maintien à Domicile " ressort en hausse de 2,5% sur le trimestre (contre 6,5% au 1er semestre 2025-2026).
Les activités de prestations de santé à domicile (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie), affichent une croissance de 6,5% sur la période ( 6,8% en organique). Elles représentent 62,4% du chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice ressort à 391,9 MEUR, soit une hausse de 7,0% dont 7,2% en organique.
Le groupe confirme ainsi ses objectifs pour l'exercice 2025-2026 : un chiffre d'affaires d'au moins 510 MEUR et une marge opérationnelle maintenue autour de 9,0 %.
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