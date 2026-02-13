 Aller au contenu principal
Bastide confiant après un bon premier semestre
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 09:54

Après avoir dégagé une croissance de 8% au premier trimestre 2025-2026, le Groupe Bastide ( 3,45%, à 24 euros) a vu son chiffre d'affaires progresser également de 8%, à 134,1 millions d'euros au deuxième trimestre.

Sur l'ensemble du premier semestre clos le 31 décembre, les revenus du spécialiste des prestations de santé à domicile ont donc augmenté de 8%, à 260,4 millions d'euros.

Dans le détail des activités au deuxième trimestre, les prestations de santé à domicile (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomatothérapie) ont maintenu un rythme de croissance organique solide ( 7,9%) malgré l'impact de la baisse tarifaire de 5% enregistrée sur l'apnée du sommeil depuis le 1er avril 2025. Ces segments représentent 60,9% des revenus totaux.

En ce qui concerne l'activité Maintien à domicile, la hausse de l'activité a accéléré sur la période d'octobre à décembre avec une progression organique de 8,4%, contre 4,7% au premier trimestre, soutenue par la bonne orientation de l'activité en collectivités.

Au niveau des perspectives, la société indique que la croissance structurelle du marché combinée à son positionnement compétitif, lui permet de conforter son objectif prudent de chiffre d'affaires d'au moins 510 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2025-2026, avec une marge opérationnelle maintenue autour de 9%.

En outre, Groupe Bastide compte poursuivre son désendettement grâce à l'impact des cessions d'actifs réalisées au premier semestre, sa gestion attentive du besoin en fonds de roulement et des investissements.

Portzamparc toujours positif

La société de Bourse Portzamparc estime que le deuxième trimestre est supérieur aux prévisions, d'autant qu'il était confronté à un effet de base exigeant.

Les analystes estiment que cette publication est " un excellent point de passage " par rapport à une guidance qu'ils continuent de juger prudente. Ils ont confirmé leur opinion à acheter sur le titre Bastide, avec un objectif de 40 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 72,41% par rapport au cours de clôture de jeudi.

