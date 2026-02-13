Bastide confiant après un bon premier semestre
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 09:54
Sur l'ensemble du premier semestre clos le 31 décembre, les revenus du spécialiste des prestations de santé à domicile ont donc augmenté de 8%, à 260,4 millions d'euros.
Dans le détail des activités au deuxième trimestre, les prestations de santé à domicile (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomatothérapie) ont maintenu un rythme de croissance organique solide ( 7,9%) malgré l'impact de la baisse tarifaire de 5% enregistrée sur l'apnée du sommeil depuis le 1er avril 2025. Ces segments représentent 60,9% des revenus totaux.
En ce qui concerne l'activité Maintien à domicile, la hausse de l'activité a accéléré sur la période d'octobre à décembre avec une progression organique de 8,4%, contre 4,7% au premier trimestre, soutenue par la bonne orientation de l'activité en collectivités.
Au niveau des perspectives, la société indique que la croissance structurelle du marché combinée à son positionnement compétitif, lui permet de conforter son objectif prudent de chiffre d'affaires d'au moins 510 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2025-2026, avec une marge opérationnelle maintenue autour de 9%.
En outre, Groupe Bastide compte poursuivre son désendettement grâce à l'impact des cessions d'actifs réalisées au premier semestre, sa gestion attentive du besoin en fonds de roulement et des investissements.
Portzamparc toujours positif
La société de Bourse Portzamparc estime que le deuxième trimestre est supérieur aux prévisions, d'autant qu'il était confronté à un effet de base exigeant.
Les analystes estiment que cette publication est " un excellent point de passage " par rapport à une guidance qu'ils continuent de juger prudente. Ils ont confirmé leur opinion à acheter sur le titre Bastide, avec un objectif de 40 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 72,41% par rapport au cours de clôture de jeudi.
Valeurs associées
|24,8000 EUR
|Euronext Paris
|+6,90%
A lire aussi
-
La mère des deux bébés retrouvés congelés dans un village de Haute-Saône a été mise en examen jeudi soir pour meurtres sur mineurs et placée en détention provisoire, a annoncé vendredi à l'AFP le procureur de Besançon, Cédric Logelin. Aucune autre personne n'a ... Lire la suite
-
Fléchissement des recettes de la TVA : un rapport pointe la consommation atone, des outils de prévision dépassés et la fraude liée aux petits colis chinois
En 2024, les recettes nettes de TVA ont atteint 207,8 milliards d'euros, représentant 17% des prélèvements obligatoires. Pourquoi les recettes de la TVa sont moins dynamiques depuis 2023, alors qu'elles progressent uniformément depuis près 30 ans ? Un rapport de ... Lire la suite
-
C'est un rêve d'enfant qu'elle va concrétiser: l'astronaute française Sophie Adenot doit s'envoler vendredi vers la Station spatiale internationale pour sa première mission, qui marquera le retour d'une Française dans l'espace après 25 ans d'absence. Accompagnée ... Lire la suite
-
Bruno Retailleau n'apporte rien "de différent" par rapport aux propositions de Marine Le Pen et de Jordan Bardella et son expérience au pouvoir par rapport à ses concurrents n'est qu'un "vernis", ont estimé vendredi les députés RN Jean-Philippe Tanguy et Séabstien ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer