BASTIDE : Cession stratégique de la filiale " e-commerce " Distrimed

Caissargues, le 04 décembre 2023

Le Groupe Bastide annonce ce jour la cession de sa filiale Distrimed au groupe Hygie31, acteur européen spécialisé dans le conseil et l'accompagnement des réseaux de santé, détenu majoritairement par le fonds d'investissement Latour Capital et BPI France en actionnaire minoritaire. Le Groupe Hygie31 fédère 1060 pharmacies adhérentes, dont le réseau de pharmacies sous enseigne Pharmacie Lafayette.

Filiale à hauteur de 70% du Groupe Bastide, la société Distrimed est un acteur majeur de la vente en ligne de dispositifs médicaux destinés aux professionnels de santé. Sur l'exercice 2022-2023, Distrimed a réalisé un chiffre d'affaires de 13,3 M€.

Au regard des synergies économiques et commerciales avec l'activité de la société Hygie31, cette opération constitue une bonne alternative pour permettre à Distrimed de poursuivre son développement.

Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe Bastide qui vise à focaliser ses ressources humaines et financières sur le développement en France et à l'international de ses activités récurrentes à plus forte valeur ajoutée, telles que l'assistance respiratoire ou la nutrition perfusion.

Réalisée en numéraire, cette opération générera pour le Groupe Bastide une plus-value de cession sur le résultat net 2023-2024 tout en contribuant à la réduction de la dette financière nette. Le Groupe Bastide continuera d'étudier de possibles cessions d'actifs qui ne répondraient plus à sa stratégie.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

Chiffre d'affaires semestriel 2023-2024 le mercredi 15 février 2024 après bourse

À propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney

Hélène de Watteville

Anne-Charlotte Dudicourt

