Bastide: cession de deux filiales en France

(CercleFinance.com) - Le groupe Bastide annonce la cession, réalisée en numéraire, de ses filiales françaises Cicadum (signature sous conditions suspensives de financement), détenue à 51%, et Medsoft, détenue à 100%, toutes deux spécialisées en stomathérapie.



Le prestataire de santé à domicile précise que ces deux filiales ont été cédées à leurs fondateurs, et que sur son exercice 2023-24, Cicadum et Medsoft ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 11 millions d'euros.



Cette opération aura un effet relutif sur la marge et contribuera à la réduction de la dette financière nette du groupe. Bastide poursuit l'étude de possibles cessions d'actifs qui ne répondraient plus à sa stratégie ou permettraient d'extérioriser sa valeur créée.





