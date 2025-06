Bastide: cession de Baywater Healthcare au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 09:34









(CercleFinance.com) - Bastide le Confort Médical annonce avoir signé un accord portant sur la cession de sa filiale Baywater Healthcare UK Limited, leader sur le marché de l'assistance respiratoire au Royaume-Uni, à Sapio Group, sans préciser les termes de cette transaction.



Accompagnant plus de 60.000 patients en oxygénothérapie, soit une part de marché de plus de 50%, Baywater Healthcare représente un chiffre d'affaires annuel 2024-25 (clos ce 30 juin) de près de 60 millions d'euros en proforma.



La réalisation de l'opération reste soumise aux autorisations usuelles, attendues pour le troisième trimestre 2025. Les cessions récemment annoncées, toutes réalisées en numéraire, permettront de réduire significativement l'endettement net du groupe.



Malgré ces cessions, Bastide confirme ses objectifs pour l'exercice en cours, et compte tenu de son potentiel organique, il estime que son chiffre d'affaires pro forma sur l'exercice 2025-26 sera supérieur à 500 millions d'euros avec une rentabilité préservée.







Valeurs associées BASTIDE LE CONFORT MED. 30,6500 EUR Euronext Paris +3,72%