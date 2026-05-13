BASTIDE : Bonne dynamique sur les 9 premiers mois de l'exercice : +7,2% en organique

Croissance soutenue dans les Prestations de santé à domicile : +8,5% ;

Croissance solide de +5,2% dans le Maintien à domicile incluant l'impact ponctuel de la réforme VPH* au 3 ème trimestre

trimestre Objectifs 2025-2026 confirmés

Caissargues, le 13 mai 2026– Le Groupe Bastide, l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile, annonce son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025-2026.

En M€ 2024-2025 publié 2024-2025 retraité* 2025-2026

publié Var. Chiffre d'affaires T1 133,8 116,9 126,3 +8,0% Chiffre d'affaires T2 141,5 124,1 134,1 +8,0% Chiffre d'affaires T3 144,4 125,3 131,5 +5,0% Chiffre d'affaires 9 mois (au 31 mars) 419,7 366,4 391,9 +7,0%

* Chiffre d'affaires retraité des activités non poursuivies (IFRS 5) : Baywater, Cica Plus, Cicadum, Dorge Medical, Dyna Medical, Medsoft

Le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025-2026 s'élève à 131,5 M€, en croissance de +5,0% et de +5,2% [1] en organique incluant l'impact ponctuellement défavorable de la réforme VPH (Véhicules pour Personnes Handicapées) sur l'activité en Magasins.

La croissance de l'activité « Maintien à Domicile » ressort ainsi à +2,5% sur le trimestre (contre +6,5% au 1 er semestre 2025-2026). Ce ralentissement s'explique par la mise en œuvre de la réforme VPH, visant à passer d'un modèle de location à un modèle de vente des fauteuils. Cette phase transitoire a généré un effet ponctuel défavorable lié au décalage entre l'arrêt des locations et le démarrage des livraisons aux patients, nécessaires à la facturation des ventes. Les premières livraisons ayant débuté en avril, la dynamique commerciale devrait être soutenue par une croissance significative à compter du 4 ème trimestre.

Les activités de prestations de santé à domicile (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie), maintiennent un rythme de croissance organique solide de +6,5% sur la période (+6,8% en organique) malgré l'impact de la baisse tarifaire de 5% enregistrée sur l'apnée du sommeil depuis le 1 er avril 2025. Elles représentent 62,4% du chiffre d'affaires.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice à 391,9 M€, soit une hausse de +7,0% dont +7,2% en organique.

Répartition du chiffre 9 mois par métier

Maintien à domicile : Le chiffre d'affaires ressort à 150,9 M€, en hausse de +5,2%, soutenue par la bonne dynamique enregistrée par les collectivités.

En collectivités , le chiffre d'affaires s'élève à 70,2 M€ en hausse de +11,3%. Cette forte croissance résulte de la contribution exceptionnelle de certains contrats au deuxième trimestre, de la bonne performance des activités locatives à plus forte rentabilité, au cœur de la stratégie du Groupe, et du gain de plusieurs petits marchés.

, le chiffre d'affaires s'élève à 70,2 M€ en hausse de +11,3%. Cette forte croissance résulte de la contribution exceptionnelle de certains contrats au deuxième trimestre, de la bonne performance des activités locatives à plus forte rentabilité, au cœur de la stratégie du Groupe, et du gain de plusieurs petits marchés. En magasins/internet , le chiffre d'affaires atteint 80,7 M€ en croissance de +0,4%, temporairement limitée par la réforme VPH qui a ponctuellement pesé sur l'activité des magasins au 3 ème trimestre, comme mentionnée précédemment.

L'activité « Respiratoire » maintient une solide performance avec un chiffre d'affaires de 130,9 M€ en croissance de +10,2% en organique (+9,5% en données publiées sous l'effet de la baisse du dollar canadien et de la livre sterling face à l'euro). En France, malgré l'impact de la baisse tarifaire de 5% sur l'apnée du sommeil depuis le 1 er avril 2025, la dynamique reste forte avec une croissance organique de +8,3% sous l'effet des gains de parts de marché sur ce segment porteur. À l'international, la croissance demeure solide (+16,8% en organique) malgré l'atténuation progressive de l'effet de ramp-up du nouveau contrat en Colombie Britannique au Canada.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie » enregistre un chiffre d'affaires de 110,1 M€, en hausse de +6,5%, avec une hausse de près de 25% de l'activité Diabète et par la poursuite de la croissance de la Stomathérapie résultant des effets positifs de la réorganisation mise en place.

Perspectives 2025-2026

L'impact ponctuel de la réforme VPH sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait fortement s'atténuer dès le 4 ème trimestre et permettre une amélioration de l'activité en Magasins. Par ailleurs, la bonne dynamique en collectivités et la croissance structurelle des soins à domicile devraient se poursuivre. Le Groupe confirme ainsi ses objectifs pour l'exercice 2025-2026 : un chiffre d'affaires d'au moins 510 M€ et une marge opérationnelle maintenue autour de 9,0 %.

Dans un contexte de poursuite de l'optimisation de sa structure financière, le Groupe Bastide reste engagée dans la gestion active et stratégique de son portefeuille d'actifs. Dans ce cadre, de potentielles cessions d'actifs restent à l'étude afin d'extérioriser la valeur créée par le Groupe au cours des dernières années et poursuivre le désendettement.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires annuel 2025-2026 le jeudi 3 septembre 2026 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

CONTACTS

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney

T. +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr

Analystes-Investisseurs

Hélène de Watteville

T. +33 (0)1 53 67 36 33

Presse – Médias

Déborah Schwartz

T. +33 (0)1 53 67 36 35

ANNEXE

En M€ 9mois 2024-2025 9 mois 2025-2026 Chiffre d'affaires publié 419,7 391,9 Sortie du périmètre de Baywater (37,1) Sortie du périmètre de CICA Plus (0,8) Sortie du périmètre de Cicadum (3,5) Sortie du périmètre des entités belges (7,3) Sortie du périmètre de Medsoft (4,6) Chiffre d'affaires retraité 366,4

* Véhicules pour Personnes Handicapées

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant : 2024-2025 retraité de la contribution des actifs cédés depuis moins de 12 mois et des actifs classés en actifs destinés à être cédés