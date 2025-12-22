BASTIDE : BLCM - AGM 19.12.2025_Compte rendu de l'assemblée générale du 19 décembre 2025

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Société Anonyme au capital de 3.360.847,05 euros
Siège social : 12, avenue de la Dame, Zone Euro 2000
30132 Caissargues
RCS de NIMES N° B 305 635 039
Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 19 décembre 2025
Le 22 décembre 2025,
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires s'est tenue le 19 décembre 2025.
L'ensemble des résolutions soumises au vote a été adopté, conformément aux projets présentés dans l'avis de réunion BALO n°137 du 14 novembre 2025 et l'avis de convocation BALO n°142 du 26 novembre 2025.
Les documents et informations requis par les dispositions légales et réglementaires applicables ont été mis à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation.
Le résultat détaillé des votes par résolution sera publié dans les délais légaux sur le site internet de la société, rubrique Investisseurs / Assemblées générales.
- SECURITY MASTER Key : lWpplsdtlWabmJ5tlstqZ2NrbWxqkmHHm2PKlWeea5ucaZ2TnGdom5jGZnJmm25q
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95694-bcm-cr-ag-19.12.2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer