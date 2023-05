BASTIDE : BASTIDE : Accélération de la croissance organique à +9,1% au 3ème trimestre 2022-2023 et Confirmation des objectifs 2022-2023

Caissargues, le 10 mai 2023

En M€ 2021-2022 publié 2021-2022* retraité 2022-2023 publié Var Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 118,5 115,8 130,6 +12,8% Chiffre d'affaires 9 mois 341,5 334,6 380,1 +13,6%

*Chiffre d'affaires retraité des actifs destinés à être cédés

Le Groupe Bastide réalise une excellente performance sur le troisième trimestre avec un chiffre d'affaires de 130,6 M€, en hausse de +12,8% et de +9,1% en organique 1 . Cette accélération de la croissance est portée par les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) qui sont restées très dynamiques et affichent un chiffre d'affaires de 75,4 M€, en hausse de +23,0% (+16,9% en croissance organique). L'activité « Maintien à Domicile » ressort à 55,2 M€, en hausse de +1,3% (+0,1% en croissance organique). L'effet de base défavorable lié aux ventes d'équipements de protection individuelle (EPI) durant l'épidémie de COVID s'amenuise mais impacte encore défavorablement pour 4,4% la croissance de l'activité « Maintien à Domicile ». Nette des ventes d'EPI, elle ressort à +5,7%.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires à 380,1 M€ (+13,6%, dont +6,4% en organique) pour les 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023. L'effet périmètre des acquisitions s'élève à 22,8 M€ sur cette période.

Répartition du chiffre d'affaires 9 mois par métier

Maintien à domicile : Le chiffre d'affaires ressort à 163,2 M€, en hausse de +4,1% (-0,9% en organique) malgré une contraction des ventes d'EPI de -58%. Hors EPI, la division est en croissance globale de +8,8% (+3,4 % en organique).

En collectivités , le Groupe affiche un chiffre d'affaires stable à 72,5 M€ (-1,6% en organique). Hors impact des ventes d'EPI, le chiffre d'affaires est en croissance organique de +3,6% témoignant de la résilience de l'activité dans ce secteur.

En magasins/internet , le chiffre d'affaires s'établit à 90,6 M€, en hausse de +7,7% (-0,3% en organique). Hors EPI, le segment affiche une croissance organique de +3,2%.

L'activité « Respiratoire » réalise un chiffre d'affaires de 120,5 M€ en hausse de +22,7% (+11,9% en organique). Cette excellente performance s'appuie sur une dynamique toujours très soutenue en France. L'activité reste également très bien orientée à l'international notamment en Espagne qui enregistre une croissance solide confirmant le potentiel du Groupe dans ce pays. Au Royaume-Uni, le groupe bénéficie depuis le troisième trimestre d'une revalorisation de ses tarifs indexés sur l'inflation. Enfin, les sociétés récemment acquises, Medpro, Oxystore et 4SMed délivrent également une excellente performance.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affiche un chiffre d'affaires de 96,5 M€, en hausse de +21,1% (+14,0% en organique). Tous les segments de cette activité restent très dynamiques avec des croissances organiques comprises entre +8% et +20%.

Au total, les activités à l'international augmentent conformément à la stratégie de développement du Groupe et représentent désormais plus de 18% du chiffre d'affaires (vs 16% sur les 9 premiers mois 2021-2022).

Perspectives 2022-2023 confirmées

Compte tenu d'une bonne dynamique de l'activité, le Groupe Bastide réitère avec confiance ses objectifs de chiffre d'affaires annuel autour de 510 M€ et de marge opérationnelle courante de plus de 8,3% pour l'année.

Comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels, l'amélioration du free cash-flow opérationnel, déjà visible sur le premier semestre, reste une priorité majeure avec pour objectif d'amorcer, dès le second semestre, le désendettement du Groupe et de dégager de nouvelles ressources financières pour des opérations de croissance externe sélectives visant l'international ainsi que les activités récurrentes et à forte valeur ajoutée.

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2021-2022 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois





