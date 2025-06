BASTIDE : Assistance respiratoire : Baywater remporte la région de Londres et consolide sa position de leader au Royaume-Uni

Caissargues, le 4 juin 2025

Un an après avoir été désigné par le NHS (National Health Service) comme l'opérateur exclusif en assistance respiratoire (oxygénothérapie) dans la région East of England au Royaume-Uni, Baywater, filiale à 100% du Groupe Bastide, consolide sa position de leader au Royaume-Uni en remportant l'appel d'offre pour fournir l'équipement et assurer le suivi des patients en oxygénothérapie dans la région de Londres.

Ce nouveau contrat, d'une durée initiale de sept ans avec une possibilité d'extension à dix ans , représente un chiffre d'affaires d'environ 6,5 M€ en année pleine . Sa mise en œuvre est prévue avant la fin de l'année 2025 , une fois la phase administrative et légale finalisée.

Présent sur le marché de l'assistance respiratoire à domicile au Royaume-Uni grâce à l'acquisition de Baywater Healthcare en 2018, Groupe Bastide a, depuis, significativement renforcé sa position sur ce marché. En 2017, Baywater prenait en charge 26 000 patients dans 3 régions, pour un chiffre d'affaires d'environ 27 M€. Avec ce nouveau contrat, l'entreprise est désormais l'opérateur exclusif dans 6 des 11 régions britanniques (East of England, North West, West Midlands, Wales, Yorkshire et Londres), avec plus de 60 000 patients suivis en oxygénothérapie et un chiffre d'affaires annuel d'environ 55-60 M€, soit un doublement depuis son acquisition .

Ces succès illustrent la pertinence de la stratégie d'acquisitions ciblées menée par le Groupe Bastide, ainsi que sa capacité à développer pleinement le potentiel des sociétés acquises, en créant et en maximisant leur valeur dans la durée.

PROCHAINE PUBLICATION :

Chiffre d'affaires annuel 2024-2025 le jeudi 4 septembre 2025 après bourse

A propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

