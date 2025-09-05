Bastide a atteint sans surprise son objectif annuel de chiffre d'affaires

(AOF) - Bastide (-5,29%, à 24,15 euros) se distingue dans le bas du palmarès, bien que le groupe a atteint son objectif de chiffre d’affaires annuel. Sur son exercice 2024-2025, le spécialiste des prestations de santé à domicile a généré un chiffre d’affaires des activités poursuivies de 491,2 millions d’euros, en progression de 8%. Hors impact des cessions, les revenus se sont élevés à 561 millions d’euros contre un objectif de 560 millions d’euros. Sur le seul quatrième trimestre, les revenus ressortent à 125,3 millions d’euros, en croissance de 7,1%, après une hausse de 6,7% au troisième trimestre.

Cette bonne dynamique a été entretenue par les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie-Diabète) qui représentent 61% du total. Sur les trois derniers mois, ces dernières ont connu une progression de leurs revenus de 9,9%, malgré une baisse tarifaire de 5% enregistrée sur le segment de l'apnée du sommeil depuis le 1er avril 2025. L'activité Maintien à Domicile (39 % du total) a de son côté vu son chiffre d'affaires augmenter de 3,1 %, au quatrième trimestre.

Pour l'ensemble de l'exercice 2024-2025, l'objectif d'une marge opérationnelle courante de 9,1 % sur le périmètre global a été confirmée. En outre, le groupe a précisé que les cessions récemment annoncées, toutes réalisées en numéraire, seront finalisées au premier semestre 2025-2026 et permettront au groupe de réduire significativement son endettement net et de diminuer le poids des frais financiers.

Pour All Invest Securities, " la publication du groupe est sans réelle surprise ". Même son de cloche chez Portzamparc qui parle de chiffre d'affaires du quatrième trimestre " parfaitement en ligne avec la guidance et globalement conforme à ses attentes ".

Partant, les analystes de Portzamparc ont confirmé leur recommandation à Acheter sur le titre Bastide, tout en laissant leur cible de cours à 41 euros, soit un potentiel de hausse 60,78% par rapport à la clôture de jeudi.

