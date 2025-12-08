 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 108,00
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BASTIDE : 2025.12.08 BLCM - Actions et droits de vote au 30.11.2025
information fournie par Actusnews 08/12/2025 à 18:00

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

Société anonyme au capital de 3.360.847,05 €

Siège social : 12, avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES

305 635 039 RCS NIMES

NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE

(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)

Conformément au règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la Société informe ses actionnaires qu'au 30 novembre 2025 :

  • le nombre d'actions s'élève à 7.468.549 :
    • le nombre d'actions ordinaires est de : 7.365.078,
    • le nombre d'actions de préférence s'élève à : 103.471,
  • le nombre de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote) s'élève
    à 11.238.112,
  • le nombre de droits de vote exerçables (excluant les actions privées de droit de vote) s'élève
    à 11.182.956.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l2txkphulJybmmyaapubmJaZbWhqmZSba2nHmWhtlJqWmmxkl2xkbJzJZnJmmWps
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95456-2025.12.08-blcm-actions-et-droits-de-vote-au-30.11.2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

BASTIDE LE CONFORT MED.
24,9000 EUR Euronext Paris -2,73%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank