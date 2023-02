BASTIDE : 2023.02.21 - Communiqué des modalités de mise a disposition des docuemnts à l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mars 2023

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

Société anonyme au capital de 3.309.983,55 €

Siège social : 12, avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES

305 635 039 RCS NIMES

Caissargues, le 21 février 2023

Communiqué

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 MARS 2023

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 14 mars 2023 à 14h30 au siège social : 12, avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES.

Pour assister à l'Assemblée générale, il est indispensable d'être en possession d'une carte d'admission et d'une pièce d'identité.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») le 6 février 2023, bulletin numéro 16.

L'avis de convocation sera publié au Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») du 24 février 2023 et dans un Journal d'Annonces Légales le 24 février 2023.

Conformément à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, les actionnaires pourront consulter sur le site internet de la Société « http://www.bastide-groupe.fr » à la rubrique Investisseurs/L'action BLCM/ Assemblée Générale, les documents d'information préparatoire à cette Assemblée.

Les documents et renseignements concernant l'Assemblée Générale seront tenus à disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78664-communique-des-modalites-de-mise-a-disposition-des-documents-a-l_assemblee-generale.pdf

