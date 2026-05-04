Basler AG dévoile un très bon premier trimestre et relève ses objectifs
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 14:43
Entre janvier et mars, selon des données préliminaires, le chiffre d'affaires de Basler AG s'est élevé à 77,3 millions d'euros, soit une hausse de 30%, tandis que les commandes enregistrées ont atteint les 85,6 millions d'euros, en hausse impressionnante de 64%.
De son côté, l'Ebitda est passé de 10,1 à 21 millions d'euros, et l'Ebit a quasiment triplé ( 184%) en s'installant à 17,6 millions d'euros, contre 6,2 millions d'euros un an plus tôt. La marge d'Ebit s'est élevée à 22,7%, loin des 10,5% du premier trimestre 2025.
La société explique que la dynamique commerciale du premier trimestre a été portée par une activité très soutenue en Chine, une croissance disproportionnée dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'électronique et de la logistique, ainsi que par une reprise généralisée du marché.
Parallèlement, l'ajustement de la structure organisationnelle des années précédentes et une discipline rigoureuse au niveau des coûts, ont porté leurs fruits.
Face à ces bonnes nouvelles, Basler AG vise désormais un chiffre d'affaires consolidé compris entre 247 et 270 millions d'euros, contre de 232 à 257 millions d'euros précédemment. La marge d'Ebit devrait quant à elle se situer entre 9,5 et 13%, loin de la fourchette de 6,5 à 10% annoncée auparavant.
Jefferies optimiste
Les analystes de la banque d'investissement américaine ont qualifié ce début d'année d'exceptionnel avec notamment une marge d'Ebit de 22,7%, se situant bien au-delà de l'objectif de 13% fixé à moyen terme. Jefferies rappelle toutefois que la direction de Basler AG a mis en garde contre un potentiel impact négatif lié à la guerre en Iran sur la demande, les coûts et la chaîne d'approvisionnement, aucune conséquence concrète n'a été constatée pour l'instant sur les opérations du groupe. Jefferies reste à acheter sur le titre du groupe avec une cible de 22 euros, soit un potentiel de hausse de 20% par rapport à la précédente clôture. L'action flambe actuellement de 15,87%, à 21,25 euros.
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